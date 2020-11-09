快訊

田中馬拉松女選手找兒代跑「拿下第一」 主辦回應了

輝瑞宣布新冠疫苗逾90%有效 道瓊期指急漲逾千點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

叛逆黑色巨獸的重擊 奧特摩11系列發表

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
奧特摩11.1、11.2、11.3、與奧特摩十年（R2020版）（左至右），今天同步亮相。圖／奧特摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
奧特摩11.1、11.2、11.3、與奧特摩十年（R2020版）（左至右），今天同步亮相。圖／奧特摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在威士忌的世界裡，蘊含超重泥煤的奧特摩（Octomore），一向是叛逆性十足的黑色巨獸；今天在台發表的奧特摩11系列4酒款，包括奧特摩11.1、11.2、11.3、與奧特摩十年（R2020版），更是每一喝一口都彷彿承受了來自黑色泥煤巨獸的重擊，令人大呼過癮。

奧特摩11.1將奧特摩超重泥煤味的特性展示得淋漓盡致，強勁、低調，同時又充滿了活力。這款單一麥芽威士忌以美國威士忌橡木桶中的煙燻味和甜香草味的微妙平衡為基礎，並僅在初次裝填橡木桶中陳年5年。儘管狂野的泥煤味不斷衝擊著味蕾，但巧妙融入乾淨的花果香氣產生著令人難以置信的平衡。

奧特摩11.2更是特別，其中25％的酒液全程熟成於來自法國「波雅克」地區的歐洲橡木桶中。75％的酒液則首先被裝填入美國威士忌橡木桶，在2018年5月到2020年1月期間，它們又被轉移至以其豐富的香氣而聞名的法國「聖朱利安」地區的卡本內蘇維翁葡萄酒桶中再次熟成。

奧特摩11.3採用2013年從奧特摩農場收穫的Concerto大麥蒸餾而成，熟成於初次裝填的美國威士忌橡木桶中，全程於艾雷島陳年5年。

奧特摩十年（R2020版）使用2008年收穫的100%蘇格蘭Optic大麥蒸餾而成，有著更加微妙，細膩的口感，同時陳年年份也更長。這些酒液主要在美國波本桶中熟成，包括初次桶以及二次桶。在調配過程中，首席調酒師還使用了全新橡木桶陳年，這使得奧特摩十年版的口感顯得更多層次與馥郁。

奧特摩品牌大使和之安指出：「布萊迪首席蒸餾師亞當．漢內特（Adam Hannett）獨具巧思地在11.1和11.3版本中展現了大麥對於酒液的影響，而11.2和十年版本，則突顯了橡木桶的不同對酒液的影響。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了四款奧特摩11系列之外，限量版「黑色藝術（Black）」（左一）是今天品飲會的意外驚喜。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
除了四款奧特摩11系列之外，限量版「黑色藝術（Black）」（左一）是今天品飲會的意外驚喜。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
奧特摩來自位於蘇格蘭艾雷島的布萊迪酒廠。圖／奧特摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
奧特摩來自位於蘇格蘭艾雷島的布萊迪酒廠。圖／奧特摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
奧特摩品牌大使和之安（Rex）。圖／奧特摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
奧特摩品牌大使和之安（Rex）。圖／奧特摩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 品牌

延伸閱讀

「雪莉桶熟成」有兩類 傻傻分不清？

衝擊5感！ 骷顱頭單一麥芽威士忌狂野上市

看了就想喝一杯 林一峰寫出威士忌的醍醐味

合照曝光驚人！漁夫擒拿473公斤鱷魚 與巨獸纏鬥近4小時終捕獲

相關新聞

路易莎「免費升級燕麥奶」！清水茶香推「麻糬奶茶」

台灣飲品市場競爭激烈，業者也針對配料、成份不斷推陳出新，帶來不同的變化。即日起至12月31日期間，凡至「路易莎」咖啡，點...

低溫來襲趁周年慶補裝備 SOGO端萬元冬被2千多買得到

過了立冬，氣溫直直往下探，保暖商機發市，正值周年慶的台北SOGO買氣也是越冷越火熱，業者指出，周年慶只要溫度每降一度，業...

蕭邦Alpine Eagle家族添生力軍！計時碼表、鑲鑽款登場

瑞士高級製表品牌蕭邦（CHOPARD）在2019年推出的全新休閒運動腕表系列Alpine Eagle，是跨越蕭邦掌門人舍...

京站周年慶萬雙女鞋千元有找 首五日全館滿3800送500

百貨周年慶激戰，11月中下旬輪到台北車站商圈上陣，新光三越台北站前店今年周年慶節奏提早發動、11/12登場，緊接著京站時...

不能去日本但不能錯過美食 百貨日本展登場

有多久沒去日本了？為了滿足大家「偽出國」的感覺，新光三越台南新天地一年一度的日本商品展即日起展開，今年特別引進不少首次來...

台日最強微縮神組合攜手「微縮人生特展」預售票正式啟售

「微縮人生特展」將於今年12月26日正式在華山1914文創園區東2D盛大展出！繼先前開賣限量五百組「豪大大雞排套票」被各界老饕搶售一空，主辦單位趁勢再推出展期前最便宜票種「預售票$250元」(展覽全票$350元)，11月9日凌晨起udn售票網準時開賣！期間內購買預售票還有機會抽到鄭鴻展老師《書中自有黃金屋》新作品。

只有1天！PABLO「起司塔買1送1」、迷你塔買6送6

為慶祝雙11到來，來自日本的半熟起司塔「PABLO」，限時推出「大塔買1送1」、「迷你塔買6送6」的限量優惠。另外在日本...

udn買東西雙11 全站送11%購物金 大牌瘋搶111元起

雙11購物節來了！年度電商最大促銷戰，各大電商拚場端牛肉，紛紛推出最猛優惠吸引消費者。深受台灣消費者信任的udn買東西購物中心 至11月15日「11.11燃爆全球購」，上萬件商品下殺111元起，不限金額與名額，下單就送11%購物金！更加碼11月10日(二)指定時間、11日(三)全天，透過LINE購物，全站還可享LINE POINTS 11%回饋！

「在你面前我可以放心大笑」 KIMIKO披白紗浪漫出嫁

知名舞蹈藝術家KIMIKO (林睿君)的婚禮今天在百年歷史古蹟「屏東教會」盛大舉行，稍早釋出現場照片，身穿白紗的她和老公...

卡地亞也出嬰兒用品美洲豹毛毯！ 這些生活小物太可愛了

穿戴在身上的服裝和配件，是彰顯品味的一種方式；事實上，日常生活所使用的，都必然凸顯一個人的品味。法國頂級精品品牌卡地亞（...

統一獅封王優惠獨缺小七？ 業者再回應：敬請期待！

統一7-ELEVEN獅再度拿下中職總冠軍，統一集團旗下品牌推出封王優惠，包含藥妝通路康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、...

居家必備這座鐘太帥！ HUBLOT把MECA-10十日鍊放大了

瑞士頂級製表品牌宇舶（HUBLOT）向來擅長融合大膽創新的想法與精湛的製表工藝。2016年，品牌推出動力儲存長效達10日...

熱門新聞

今日開搶！饗饗、旭集、饗食天堂「2人同行1人免費」

統一7-ELEVEN獅奪2020中職總冠軍 本周五起限時3天優惠

統一獅封王優惠獨缺小七？ 業者回應：其實規模更勝以往

非雙鋼印、一般色醫療口罩 價格崩盤

電動機車年增率大退52% 立委批錯誤補助搞出一堆燃油車

口罩雙鋼印造成價格崩盤 特殊色維持但大多非國家隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。