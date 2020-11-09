叛逆黑色巨獸的重擊 奧特摩11系列發表

在威士忌的世界裡，蘊含超重泥煤的奧特摩（Octomore），一向是叛逆性十足的黑色巨獸；今天在台發表的奧特摩11系列4酒款，包括奧特摩11.1、11.2、11.3、與奧特摩十年（R2020版），更是每一喝一口都彷彿承受了來自黑色泥煤巨獸的重擊，令人大呼過癮。

奧特摩11.1將奧特摩超重泥煤味的特性展示得淋漓盡致，強勁、低調，同時又充滿了活力。這款單一麥芽威士忌以美國威士忌橡木桶中的煙燻味和甜香草味的微妙平衡為基礎，並僅在初次裝填橡木桶中陳年5年。儘管狂野的泥煤味不斷衝擊著味蕾，但巧妙融入乾淨的花果香氣產生著令人難以置信的平衡。

奧特摩11.2更是特別，其中25％的酒液全程熟成於來自法國「波雅克」地區的歐洲橡木桶中。75％的酒液則首先被裝填入美國威士忌橡木桶，在2018年5月到2020年1月期間，它們又被轉移至以其豐富的香氣而聞名的法國「聖朱利安」地區的卡本內蘇維翁葡萄酒桶中再次熟成。

奧特摩11.3採用2013年從奧特摩農場收穫的Concerto大麥蒸餾而成，熟成於初次裝填的美國威士忌橡木桶中，全程於艾雷島陳年5年。

奧特摩十年（R2020版）使用2008年收穫的100%蘇格蘭Optic大麥蒸餾而成，有著更加微妙，細膩的口感，同時陳年年份也更長。這些酒液主要在美國波本桶中熟成，包括初次桶以及二次桶。在調配過程中，首席調酒師還使用了全新橡木桶陳年，這使得奧特摩十年版的口感顯得更多層次與馥郁。

奧特摩品牌大使和之安指出：「布萊迪首席蒸餾師亞當．漢內特（Adam Hannett）獨具巧思地在11.1和11.3版本中展現了大麥對於酒液的影響，而11.2和十年版本，則突顯了橡木桶的不同對酒液的影響。」

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