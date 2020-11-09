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蕭邦Alpine Eagle家族添生力軍！計時碼表、鑲鑽款登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦Alpine Eagle家族推出計時碼表、鑲鑽款新品。圖／迪生提供
蕭邦Alpine Eagle家族推出計時碼表、鑲鑽款新品。圖／迪生提供

瑞士高級製表品牌蕭邦（CHOPARD）在2019年推出的全新休閒運動腕表系列Alpine Eagle，是跨越蕭邦掌門人舍費爾（Scheufele）家族三代的匠心傳承之作，重新演繹當今聯合總裁卡爾弗雷德理克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）於1970年代末創作的首款精鋼運動腕表St. Moritz。今年品牌再接再厲，為Alpine Eagle系列增加全新的44毫米XL尺寸的計時碼表新作，同時，既有的41毫米大尺寸腕表與36毫米小尺寸腕表，也都推出全新表圈鑲鑽的款式，為既有的作品增添全新的奢華魅力。

從大自然的神奇力量中汲取靈感的Alpine Eagle系列設計簡約大氣，圓形表殼側面可見浮雕綴飾，表冠鐫刻羅盤玫瑰、表圈飾有8顆功能性固定螺絲，並配備一體化整合金屬表鍊。全新44毫米飛返計時碼表共推出3種型號，其中兩款表殼由Lucent Steel A223精鋼鍛造而成，是蕭邦研發的創新精鋼合金，細緻的重熔工序在光線下能展現無可比擬的光澤。第三款則是表圈、表冠和部分表鍊鍊結採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金的雙色半金材質。表殼右側的計時按把巧妙地整合於表冠周圍的保護部件兩側，低調內斂地保持外型的和諧和對稱。

除了深受歡迎的藍色表盤，半金與精鋼款的Alpine Eagle XL Chrono腕表均採用極致黑色表盤，是卡爾弗雷德里克舍費爾參考野生動物在晚間頻繁出沒的山野顏色而構想出的深邃黑色調。無論是藍色或極致黑色，表盤均保留了如鷹眼虹膜的放射狀紋理圖案，向其名稱致意。而Alpine Eagle XL Chrono所搭載的Chopard 03.05-C型機芯，是具60小時動力儲存的導柱輪飛返計時機芯。

同時上市的還有41毫米的Alpine Eagle腕表大型款表圈鑲鑽的新作，以符合倫理道德標準的金質打造的表殼，配襯的貝爾尼納灰色表盤，是為了紀念綿延於瑞士和義大利之間的阿爾卑斯山脈而創造出的顏色。36毫米的小型款，迄今為止已推出七款以Lucent Steel A223精鋼、符合倫理道德標準的金質或雙重材質製成的表款，新作同樣採用獨門的Lucent Steel A223精鋼與符合倫理道德標準的金質製作，配備阿萊奇藍色或珍珠母貝表盤，搭配鑲鑽表圈，亦提供鍊帶也鑲鑽的高階奢華之作。

Alpine Eagle XL Chrono系列計時碼表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼搭配阿萊奇藍色表盤、自動上鍊機芯Chopard 03.05-C具飛返停秒功能，67萬9,000 元。圖／迪生提供
Alpine Eagle XL Chrono系列計時碼表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼搭配阿萊奇藍色表盤、自動上鍊機芯Chopard 03.05-C具飛返停秒功能，67萬9,000 元。圖／迪生提供
Alpine Eagle Small系列腕表，36毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金鑲鑽表殼搭配黑色珍珠母貝表盤、自動上鍊機芯09.01-C，160萬元。圖／迪生提供
Alpine Eagle Small系列腕表，36毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金鑲鑽表殼搭配黑色珍珠母貝表盤、自動上鍊機芯09.01-C，160萬元。圖／迪生提供
Alpine Eagle XL Chrono系列計時碼表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼搭配極致黑色表盤、自動上鍊機芯Chopard 03.05-C具飛返停秒功能，67萬9,000 元。圖／迪生提供
Alpine Eagle XL Chrono系列計時碼表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼搭配極致黑色表盤、自動上鍊機芯Chopard 03.05-C具飛返停秒功能，67萬9,000 元。圖／迪生提供
Alpine Eagle XL Chrono系列計時碼表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼搭配阿萊奇藍色表盤、自動上鍊機芯Chopard 03.05-C具飛返停秒功能，67萬9,000元。圖／迪生提供
Alpine Eagle XL Chrono系列計時碼表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼搭配阿萊奇藍色表盤、自動上鍊機芯Chopard 03.05-C具飛返停秒功能，67萬9,000元。圖／迪生提供
Alpine Eagle Small系列腕表，36毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金鑲鑽表殼搭配珍珠母貝表盤、自動上鍊機芯09.01-C，122萬元。圖／迪生提供
Alpine Eagle Small系列腕表，36毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金鑲鑽表殼搭配珍珠母貝表盤、自動上鍊機芯09.01-C，122萬元。圖／迪生提供
Alpine Eagle Small系列腕表，36毫米Lucent Steel A223精鋼鑲鑽表殼搭配阿萊奇藍色表盤、自動上鍊機芯09.01-C，48萬8,000元。圖／迪生提供
Alpine Eagle Small系列腕表，36毫米Lucent Steel A223精鋼鑲鑽表殼搭配阿萊奇藍色表盤、自動上鍊機芯09.01-C，48萬8,000元。圖／迪生提供
Alpine Eagle Large系列腕表，41毫米獲公平採礦認證18K玫瑰金鑲鑽表殼搭配貝爾尼納灰色表盤、自動上鍊機芯01.01-C，175萬元。圖／迪生提供
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