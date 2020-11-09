路易莎「免費升級燕麥奶」！清水茶香推「麻糬奶茶」

台灣飲品市場競爭激烈，業者也針對配料、成份不斷推陳出新，帶來不同的變化。即日起至12月31日期間，凡至「路易莎」咖啡，點購所有添加鮮奶的飲品，均可免費升級「燕麥奶」，讓乳糖不耐者也可以輕鬆享用。另外源自台中清水的手搖飲品「清水茶香」，也直接將飲品搭配「麻糬」，推出黑芝麻糬糬、金南瓜糬糬等2款期間限定新品，即日起至11月21日期間，還可享第2杯半價的優惠。

已經有26年歷史的「清水茶香」，以台灣老花磚、招牌綠豆沙等元素，在網路上累積有一定人氣，過去也曾推出流心奶皇啵啵奶、紫芋相思啵啵奶等產品。此次新推出的「黑芝麻糬糬」，附上整隻的芝麻麻糬並灑上芝麻粉，品飲時，可將麻糬戳進杯底，藉由芝麻香氣配上鹹甜的雪岩、雙園鮮奶茶，帶來大大的飽足感，每杯80元。同步登場的「金南瓜糬糬」，使用新鮮南瓜泥與鮮奶茶調和成南瓜鮮奶茶，再配上黑糖珍珠、雪岩，還有整隻灑上花生粉的南瓜麻糬，每杯80元。即日起至11月21日期間，凡購買「黑芝麻糬糬」、「金南瓜糬糬」，可享第2杯半價，現省40元。