京站周年慶萬雙女鞋千元有找 首五日全館滿3800送500

百貨周年慶激戰，11月中下旬輪到台北車站商圈上陣，新光三越台北站前店今年周年慶節奏提早發動、11/12登場，緊接著京站時尚廣場11/18壓軸啟動，為了打周年慶這場硬仗，今年京站回饋更勝以往，端出11/18～11/22首五日卡友獨享單筆滿3,800送500。看好民眾嚮往旅遊，周年慶期間當日累積滿6,000元可抽獎，獎項為台灣秘境深度旅遊，而且一人中獎可四人同行。

京站周年慶11/18至12/14，Q卡友首五日單筆消費滿3,800送500(400商品贈券+100電子贈券)、3C/家電單筆滿萬送1,000元；全檔期全館滿3,800送400(累贈)、3C、家電單筆滿萬送500(累贈)。11/24至11/26全館單筆滿2,500元扣25點可抵250元，珠寶、名品、設計師單筆滿5,000元扣50點可抵500元。首五日刷富邦J卡滿7,600元再多送800。

由於京站以年輕客層為主，有多元的美食與流行服飾，壓軸周年慶折扣也下得最深，主打萬雙女鞋990元、萬件服飾買一送一。原價四、五千的女鞋，在周年慶可用不到千元買到，每年最搶手的首五日每日一物，今年首日就端出Jeffrey Campbell尖頭平底鞋、Fair Lady方頭粗跟鞋、Bo Derek針織運動鞋等多款女鞋990元買得到，折扣最低達2.3折。

今年疫情年，讓許多人更嚮往台灣深度之旅，京站推出卡友周年慶期間，當日累計消費滿6千可獲得抽獎機會一次，推出花東、屏東、南投、嘉義、苗栗等最高價值7萬6千元的台灣秘境遊行程，一人中獎可四人同行，並提供包車、專人導遊服務，將送出百名消費者體驗魅力台灣。