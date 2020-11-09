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不能去日本但不能錯過美食 百貨日本展登場

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
新光三越台南新天地日本商品展即日起登場，有眾多不可錯過的美食。圖／新光三越提供
新光三越台南新天地日本商品展即日起登場，有眾多不可錯過的美食。圖／新光三越提供

有多久沒去日本了？為了滿足大家「偽出國」的感覺，新光三越台南新天地一年一度的日本商品展即日起展開，今年特別引進不少首次來台的日本美食，像是排隊甜點、高級生土司、拉麵及燒肉咖哩等，哈日族絕對不能錯過。

新光三越台南新天地《第十回日本商品展》即日起至11/22(日)在本館6F C區文化館登場。

業者指出，今年的日本排隊甜點，有日本九州人必買，年銷3500萬條的「福砂屋」經典長崎蛋糕，日本甜點控絕對不能錯過百年老店帶來的味覺饗宴。

連續10年世界評鑑大賞最高金賞得獎的「函館菓子工坊」，推出南瓜布丁以及一口起司蛋糕，一吃就能體驗到滿滿北國的幸福感。

同樣來自北海道的「一〇八抹茶茶廊」，祭出台南限定口味芋頭抹茶大判燒，僅有台南新天地吃得到的口味。

而有日本四大神級麵包之一封號的「淺草花月堂」，招牌超大波蘿麵包，在日本每天銷售3000個，還有首次登場的「KUROU PATISSERIE」，迷你雙塔禮盒，推出每日11:00-14:00限時買一送一的超值活動。

搭上生吐司熱潮，超人氣排隊名店「一覺吐司」快閃店來襲，11/7(六)-11/8(日)、11/14(六)-11/15(日)、11/21(六)-11/22(日)每日限量製作，由黃金比例打造最高級生吐司。

來自北海道的「中本ルリ子商店」推出北海道十勝熔岩厚片以及酥脆爆漿吐司，香酥的吐司，加上濃郁帶點鹹香的爆醬內餡。

九州人氣甜點店「由布院」必買半熟起司蛋糕，創出30秒售出一個的佳績，也不能錯過。

此外，日製酒品也是一大亮點，本回推出五大酒品大賞，包括「友士-濱田酒造」、「日本名門酒會」、「浪漫酒屋」、「和心酒臟」、「達正」等五大品牌。

美食部分，日本橫濱在地人推薦必吃的超夯「鶴一家拉麵」再次登場，使用大骨熬燉，以及不死鹹醬油調味的濃郁湯底，搭配綿密Q彈麵條。

排隊名店「貴一郎S.R.T燒肉咖哩」推出和牛咖哩與和牛牛排；和牛專賣店「牛嶋」帶來頂級夢幻菲力以及極上牛肩的現切生肉。還有藝人夢多帶來傳承家鄉在地口味的「夢多章魚燒」。

現場還有「海賊王」限定版公仔，及與日本同步的經典扭蛋，由超夯人氣動漫《鬼滅之刃》、《皮卡丘》、《蠟筆小新》以及日本知名插畫家與台灣設計師轉蛋商品等。

新光三越台南新天地日本商品展即日起登場，有眾多不可錯過的美食。圖／新光三越提供
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