只有1天！PABLO「起司塔買1送1」、迷你塔買6送6

為慶祝雙11到來，來自日本的半熟起司塔「PABLO」，限時推出「大塔買1送1」、「迷你塔買6送6」的限量優惠。另外在日本熱銷的「達克瓦茲」，也於台灣正式登場，並有杏桃原味、抹茶、草莓等人氣口味。除此之外，PABLO的大塔本次也新推出「伯爵焦糖蘋果起司塔」限定口味，一次品嚐茶香、焦糖與蜜漬蘋果交織而成的甜蜜。

「達克瓦茲」本身是源自於南法地區的傳統點心，在PABLO的製作之下，也成為日本PABLO的人氣商品，亦有許多民眾特地代購回台品嚐。此次經過日本團隊的指導，台灣PABLO也將推出3種口味的「達克瓦滋禮盒」。其中「杏桃原味」內餡中參有起司奶油與杏桃乾果肉；「抹茶」口味則是以日本愛知縣的鮮奶油為內餡；至於「草莓」口味是將草莓鮮奶油置於夾層中，帶來由內而外的酸甜果香。「達克瓦滋禮盒」每盒內含3種口味，每種口味各3顆，售價358元。

而每月推出的PABLO大塔新品限定口味，本次推出「伯爵焦糖蘋果起司塔」，在原味起司塔上，鋪滿略帶苦味的焦糖與伯爵起司奶油，並層層疊起蜜漬蘋果片，周圍再擠上伯爵起司鮮奶油。藉由不同的風味組合，帶來適合熱茶或葡萄酒的香甜美味，每個498元。