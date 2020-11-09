「在你面前我可以放心大笑」 KIMIKO披白紗浪漫出嫁
知名舞蹈藝術家KIMIKO (林睿君)的婚禮今天在百年歷史古蹟「屏東教會」盛大舉行，稍早釋出現場照片，身穿白紗的她和老公王家玄教授步出滿天星拱門及教堂大道，幸福夢幻的畫面閃瞎眾人！
「屏東教會」其實也是KIMIKO父母當年婚禮場地，所以今天這場婚禮頗有傳承幸福的意味，屏東縣大家長潘孟安縣長也抽空出席。典禮特別邀請看著KIMIKO長大的屏東在地花藝師吳淑貞老師打造出浪漫絕美的滿天星拱門及教堂大道，而文華國際花苑總監陳妍嵐以及花藝師章議中，則以絲緞般瑩亮的清新質感進口陸蓮花創作出新娘捧花。
延續之前婚紗照，KIMIKO在婚禮中身穿LinLi Boutique量身打造的訂製禮服，這是一件兩穿式白紗設計，上身以扇紋蕾絲剪裁設計平口抹胸設計，自握柄開始慢慢向扇面展開的圖樣意味著未來有無限希望的意義，搭配同樣材質製成的短版披肩，更有層次感，身高187公分的新郎王家玄教授則身穿凡登西服量身訂製的白色燕尾服。
「我以前常常想，找到那個人，找到那個傳說中一定會有一天遇到的真愛，究竟是什麼樣的感覺，我們現在知道了，就是抓到寶的感覺，你有一顆善於發現的心，你總是可以細心觀察我的需要，也可以用實際行動接住我偶爾的脆弱，最重要的是你懂得我心裡所有的孤獨和追求，讓我終於可以卸下盔甲，像著單純孩子，放心說出自己的渴望，放手追求自己的夢想，你是我在這個紛繁複雜的世界中堅持下去的動力，也是讓我沒有包袱，可以放心大笑，相處不累的存在。」KIMIKO表示。而新郎則說，「我會努力創造幸福，並照顧你下半輩子，因為你上半輩子不是我照顧的，也希望我們都能彼此開著玩笑，開開心心的過著每一天，我愛你。」兩人在親友的見證下，交換Cartier LOVE手鐲和PANERAI手表信物，希望能把幸福氣息傳遞給大家，感人的誓詞也讓人感受到甜蜜蜜的愛情滋味。
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