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卡地亞也出嬰兒用品美洲豹毛毯！ 這些生活小物太可愛了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
一套3件Diabolo de Cartier筆記本，11,200元；一套4件Diabolo de Cartier小型托盤，17,800元；Diabolo de Cartier門侍鑰匙圈，16,100元。圖／卡地亞提供
一套3件Diabolo de Cartier筆記本，11,200元；一套4件Diabolo de Cartier小型托盤，17,800元；Diabolo de Cartier門侍鑰匙圈，16,100元。圖／卡地亞提供

穿戴在身上的服裝和配件，是彰顯品味的一種方式；事實上，日常生活所使用的，都必然凸顯一個人的品味。法國頂級精品品牌卡地亞（CARTIER），推出全新生活擺件系列，從音樂盒到書寫紙、嬰兒用品到茶葉瓷罐，為生活增添美感，也很適合表達感謝、紀念特別時刻、送上驚喜、或傳遞愛意。

日常生活中，簡單而迷人的擺件是卡地亞悠久傳統一部分。自1880年起，卡地亞從最早的香水瓶到粉餅盒、從墨水瓶到文具等，在裝飾、書寫和旅行三大領域，不斷探索日常生活美學與世界各地的文化。1930年代，品牌創始人之孫路易卡地亞（Louis Cartier）更創立「S」部門（S for Silver），致力於創作奢華禮品和實用擺件，如打火機、懷表和腰帶等。

此次全新上市的生活擺件系列，將於11月12日起陸續上市，於卡地亞台北101及SOGO復興館專賣店獨家販售，共分為裝飾品、書寫工具、嬰兒用品和遊戲用品四大系列，均以屬、陶瓷、皮革、紙張和喀什米爾等優雅與耐用的珍貴材質打造。

由托盤和花瓶等瓷器，以及珠寶盒和腕表盒等木質漆器所組成的裝飾品系列，外觀點綴美洲豹圖案、雙C標誌或緞帶圖案，流露雅趣風格。書寫工具包括裝飾美洲豹或緞帶圖案的素描本、筆盒、墨水墊、筆記本、信箋及邀請函等，延續卡地亞在書寫藝術領域的悠久歷史。雞蛋杯、撥浪鼓、水杯、銀質相框和喀什米爾毛毯等孩童物品，則裝飾蝴蝶、兔子、熊貓和狐狸等動物圖案，眼睛造型別具辨識度。而遊戲用品則在孔明棋與積木上，以微縮圖案描繪出卡地亞門侍、金色花紋紅盒等經典象徵。

Panthère de Cartier筆筒，21,900元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier筆筒，21,900元。圖／卡地亞提供
Diabolo de Cartier木質積木套裝，61,000元；Panthère de Cartier美洲豹孔明棋棋盤，84,500元。圖／卡地亞提供
Diabolo de Cartier木質積木套裝，61,000元；Panthère de Cartier美洲豹孔明棋棋盤，84,500元。圖／卡地亞提供
一套四件Diabolo de Cartier托盤小型款，17,800元。圖／卡地亞提供
一套四件Diabolo de Cartier托盤小型款，17,800元。圖／卡地亞提供
Cartier Baby系列兔子純銀水杯，18,600元。圖／卡地亞提供
Cartier Baby系列兔子純銀水杯，18,600元。圖／卡地亞提供
一套四件Panthère de Cartier美洲豹托盤小型款，17,800元。圖／卡地亞提供
一套四件Panthère de Cartier美洲豹托盤小型款，17,800元。圖／卡地亞提供
Cartier Baby蝴蝶純銀水杯，18,600元；Cartier Baby兔子純銀湯匙，8,900元；Cartier Baby兔子純銀湯匙一對，13,400元；Cartier Baby老鼠純銀撥浪鼓，售價未定。圖／卡地亞提供
Cartier Baby蝴蝶純銀水杯，18,600元；Cartier Baby兔子純銀湯匙，8,900元；Cartier Baby兔子純銀湯匙一對，13,400元；Cartier Baby老鼠純銀撥浪鼓，售價未定。圖／卡地亞提供
Entrelacés de Cartier一套2件筆記本，5,750元。圖／卡地亞提供
Entrelacés de Cartier一套2件筆記本，5,750元。圖／卡地亞提供
Cartier Baby系列兔子湯匙一對，13,400元。圖／卡地亞提供
Cartier Baby系列兔子湯匙一對，13,400元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹中型花瓶，37,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹中型花瓶，37,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹毛毯，40,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹毛毯，40,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier信封&信紙組，6,500元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier信封&信紙組，6,500元。圖／卡地亞提供
卡地亞全新擺件系列，將於11月12日起陸續上市，於卡地亞台北101及SOGO復興館專賣店獨家販售。圖／卡地亞提供
卡地亞全新擺件系列，將於11月12日起陸續上市，於卡地亞台北101及SOGO復興館專賣店獨家販售。圖／卡地亞提供

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