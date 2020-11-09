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卡地亞也出嬰兒用品美洲豹毛毯！ 這些生活小物太可愛了
穿戴在身上的服裝和配件，是彰顯品味的一種方式；事實上，日常生活所使用的，都必然凸顯一個人的品味。法國頂級精品品牌卡地亞（CARTIER），推出全新生活擺件系列，從音樂盒到書寫紙、嬰兒用品到茶葉瓷罐，為生活增添美感，也很適合表達感謝、紀念特別時刻、送上驚喜、或傳遞愛意。
日常生活中，簡單而迷人的擺件是卡地亞悠久傳統一部分。自1880年起，卡地亞從最早的香水瓶到粉餅盒、從墨水瓶到文具等，在裝飾、書寫和旅行三大領域，不斷探索日常生活美學與世界各地的文化。1930年代，品牌創始人之孫路易卡地亞（Louis Cartier）更創立「S」部門（S for Silver），致力於創作奢華禮品和實用擺件，如打火機、懷表和腰帶等。
此次全新上市的生活擺件系列，將於11月12日起陸續上市，於卡地亞台北101及SOGO復興館專賣店獨家販售，共分為裝飾品、書寫工具、嬰兒用品和遊戲用品四大系列，均以屬、陶瓷、皮革、紙張和喀什米爾等優雅與耐用的珍貴材質打造。
由托盤和花瓶等瓷器，以及珠寶盒和腕表盒等木質漆器所組成的裝飾品系列，外觀點綴美洲豹圖案、雙C標誌或緞帶圖案，流露雅趣風格。書寫工具包括裝飾美洲豹或緞帶圖案的素描本、筆盒、墨水墊、筆記本、信箋及邀請函等，延續卡地亞在書寫藝術領域的悠久歷史。雞蛋杯、撥浪鼓、水杯、銀質相框和喀什米爾毛毯等孩童物品，則裝飾蝴蝶、兔子、熊貓和狐狸等動物圖案，眼睛造型別具辨識度。而遊戲用品則在孔明棋與積木上，以微縮圖案描繪出卡地亞門侍、金色花紋紅盒等經典象徵。
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