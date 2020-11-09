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統一獅封王優惠獨缺小七？ 業者再回應：敬請期待！

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
統一7-ELEVEN獅睽違7年再度拿下中職總冠軍。圖／統一集團提供
統一7-ELEVEN獅睽違7年再度拿下中職總冠軍。圖／統一集團提供

統一7-ELEVEN獅再度拿下中職總冠軍，統一集團旗下品牌推出封王優惠，包含藥妝通路康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代等都在促銷陣容內，但首波優惠卻不見超商7-ELEVEN，不少球迷感到失望，紛紛到官方粉絲團留言，直呼「球隊都冠名7-11了，竟然沒打折？」、甚至還有網友說「小七沒優惠？那就去全家！」

雖然業者上午表示，活動是「經消費者反應，希望總冠軍優惠可擴大至集團內，於是從善如流，而這次規劃康是美、統一時代與高雄夢時代，以及康是美內統一企業相關商品同步優惠，且統一企業旗下10多個品牌的商品都有參加優惠，規模更勝以往。」但由於受到眾多網友關注及熱烈討論，7-ELEVEN方才也再釋出消息，表示：「封王優惠，To be continued....，敬請期待！」

統一集團發布的首波優惠內容，主要是康是美11月13日到15日，推出全店消費不限金額享85折，消費滿2,000再送OPEN POINT 100點，購買統一集團品牌指定商品再享OPEN POINT點數12%回饋，以及統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代全館指定櫃位消費滿1000元即送100元電子特別券。現在民眾則可以再期待下一波優惠釋出。

慶祝獅隊封王統一集團所發布的首波優惠內容主要包含康是美，以及統一時代百貨、高雄夢時代。圖／統一集團提供
慶祝獅隊封王統一集團所發布的首波優惠內容主要包含康是美，以及統一時代百貨、高雄夢時代。圖／統一集團提供

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