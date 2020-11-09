居家必備這座鐘太帥！HUBLOT把MECA-10十日鍊放大了

瑞士頂級製表品牌宇舶（HUBLOT）向來擅長融合大膽創新的想法與精湛的製表工藝。2016年，品牌推出動力儲存長效達10日的自製MECA-10十日鍊機芯，建置於Big Bang Meca 10 腕表系列中，出色的時髦外觀與實用的優秀長效機芯，深受市場肯定。2020年初，宇舶表將圓型的MECA-10十日鍊機芯改造成酒桶外型，推出酒桶型表殼的Spirit of Big Bang Meca 10腕表；不到一年，宇舶表推出嶄新的MECA-10十日鍊座鐘，將MECA-10機芯的尺寸擴大四倍，並保留10日動力儲存等精緻技術規格，並可透過獨樹一幟的鏤空結構，欣賞其立體建構機械美學。

為了擴增MECA-10機芯的尺寸並保有原有的長效功能及機械設計美學，宇舶表引進L'Epée的專業技術 ，將MECA-10十日鍊座鐘打造成合適於居家桌上空間陳列的尺寸：195.7毫米x 181毫米，並一次推出精鋼和黑色PVD精鋼兩款不同色調的款式提供藏家搭配居家裝潢。座鐘由432枚精密零件所組成，搭載兩枚並聯發條盒，標誌性的獨特齒軌系統連結多層次動力儲能指示，10日動力儲存顯示位於6點鐘位置。而位於3點鐘位置的立體刻紋表冠更貼心採用橡膠塗層，在親手為座鐘上鍊的過程中更舒適、易於操控。黑色PVD款定價157萬元；精鋼款定價147萬2,000元。 HUBLOT MECA-10十日鍊座鐘精鋼款，1,47萬2,000元。圖／宇舶表提供 HUBLOT MECA-10十日鍊座鐘精鋼款，1,47萬2,000元。圖／宇舶表提供 HUBLOT MECA-10十日鍊座鐘與 Big Bang Meca-10 腕表。圖／宇舶表提供 HUBLOT MECA-10十日鍊座鐘背面。圖／宇舶表提供 HUBLOT MECA-10十日鍊座鐘精鋼款，147萬2,000元。圖／宇舶表提供 HUBLOT MECA-10十日鍊座鐘與Big Bang Meca-10腕表。圖／宇舶表提供 HUBLOT MECA-10十日鍊座鐘精鋼款，1,47萬2,000元。圖／宇舶表提供