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「雪莉桶熟成」有兩類 傻傻分不清？

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
包裝上標示「Sherry Cask Matures」，表示全程在雪莉桶中熟成。圖／格蘭利威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
包裝上標示「Sherry Cask Matures」，表示全程在雪莉桶中熟成。圖／格蘭利威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

中文是模糊性非常高的語言，翻譯成中文同樣叫「雪莉桶熟成」；但在英文裡面，卻有不同的含義。

如果一瓶威士忌標示「Sherry Cask Matures」，表示是全程使用雪莉桶來熟成。若標示「Finished in Sherry Casks」或是「Sherry Cask Finish」，就表示前段是在其他種類的橡木桶當中熟成，到裝瓶前才在雪莉桶中進行若干時間的「過桶」。

這兩者使用雪莉桶的方式的確不同，但其中究竟有沒有高下之分呢？真的沒有！

雖然全程使用雪莉桶熟成的品牌會宣稱，對蘇格蘭酒廠來說，雪莉桶成本高、取得不易，所以全程使用雪莉桶熟成的威士忌，會比較珍貴、比較值得買；我認為這樣的說法，大概只對了一半。

全程使用雪莉桶熟成的威士忌，成本高是真的，相對於使用波本桶熟成的威士忌，數量相對來得比較少是真的，但至於「較稀有」跟「較好喝」、「較值得買」，是不是能夠畫上等號，真的就看個人的口感喜好了。

其實，不同的雪莉桶熟成方式，有著不同的香氣與口感特色，也代表酒廠的首席調酒師經過專業判斷後所選擇的最適合該酒款的熟成方式；在我看來，實在不需要拘泥於單一價值，而放棄了一整片值得你去探索的美好「威海」啊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

包裝上標示「Finished in Oloroso Sherry Casks」，表示以雪莉桶過桶。圖／Jura提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
包裝上標示「Finished in Oloroso Sherry Casks」，表示以雪莉桶過桶。圖／Jura提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
坦杜蒸餾廠堅持所有酒液皆是全程以雪莉桶熟成。圖／坦杜提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
坦杜蒸餾廠堅持所有酒液皆是全程以雪莉桶熟成。圖／坦杜提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫是全世界首座在西班牙「養」雪莉桶的威士忌酒廠。圖／Macallan提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫是全世界首座在西班牙「養」雪莉桶的威士忌酒廠。圖／Macallan提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

語言 品牌 蘇格蘭

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