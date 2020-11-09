換上甜美珊瑚紅 香奈兒度假系列迷你小包好生火

因應現代科技使用需求，香奈兒的小包系列品項也越來越豐富，各種款式的手機、airpods耳機包已成為每次新系列中最讓人期待的單品之一。即將在11月24正式上市的2021 CRUISE度假系列，近日已在官網上秀出一部分的新品，大量不同穿戴方式的迷你小包既滿足收納3C小物的需求，也是讓人超想擁有的時髦配件！

在香奈兒2021 CRUISE度假系列中推出不少珊瑚紅的單品，這是藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）對於地中海沿岸景致色彩的浪漫詮釋。其中airpods耳機包有項鍊款式，也有腰包設計款，除了珊瑚紅之外，也有黑白配色可以選擇。