2020台中電競嘉年華將登場 亞洲統神與跨欄王子力挺

「2020台中電競嘉年華」12月18日至12月20日在僑光科技大學登場，3天活動依序舉辦校園盃「英雄聯盟」Switch競賽「Just Dance與健身環大冒險與網紅同樂會」市長盧秀燕今與活動大使「亞洲統神」張嘉航、活動代言人「跨欄王子」陳傑共同表示，台中全力支持電競「酷運動」打造「酷城市」電競之都。

「2020台中電競嘉年華」除有校園盃英雄聯盟、Switch競賽Just Dance與健身環大冒險等賽事外，現場還有YOUTUBER VVIP見面會、線上暢遊嘉年華、熱舞實境秀、LIVE音樂會、COSPLAY人氣大賽，讓電競好手交流。

盧秀燕指出，台中持續推廣「酷運動」其中就包括電競，除支持高中及大專院校培育電競人才外，並引進廣受喜愛的電競項目，打造酷城市電競之都，希望吸引更多族群參與電競產業。

盧秀燕說，今年邀請「跨欄王子」陳傑擔任活動代言人，陳傑是台中市優秀體育選手，積極備戰東京奧運，感謝他現身力挺「2020台中電競嘉年華」陳傑擅長短跨欄，2015年全運會分別創下男子400公尺全國紀錄46.35秒及400公尺跨欄個人最佳49.05秒，並取得2016里約奧運會男子400公尺跨欄參賽資格。陳傑說，自己也愛玩電競，但必須分配時間，要自律怕會影響訓練。他呼籲所有電競運動好手踴躍報名，跟他一樣為運動努力、爭取榮譽。

「亞洲統神」張嘉航是台灣的網路遊戲實況主、手機、遊戲代言人，張嘉航是電子遊戲實況平台實況主，因火爆耿直的實況風格而爆紅打開知名度，所擅長使用「英雄聯盟」角色古拉格斯，外號「亞洲統神」簡稱「統神」張嘉航說，電競與傳運動有聯結，都是要動腦筋想謀略，體力分配及運動團隊默契。

年輕的市議員江肇國、黃健豪與張彥彤都愛電競，業餘玩家，全力支持市府編列預算支持電競運動及產業。

運動局指出，電競被列為2020年亞運正式競賽項目，市府重視且積極推展電競運動，每年玩家最期待大型電競社群活動的「WirHouse 2020電競社群全國派對」11月27、28、29日首度在台中展開「台中市英雄聯盟市長盃」12月12日舉行。