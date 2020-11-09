只有台灣有！CAMPER周年慶送上超可愛天空藍露營帳

年底各大百貨周年慶檔期正熱烈開跑中，時尚鞋履品牌CAMPER周年慶也在近日登場，除了主打秋冬充滿宇宙、星際魅力的單品和實穿的運動休閒鞋、經典熱銷鞋款等多品項之外，更帶來超可愛的贈禮「CAMPER天空藍露營帳」，呼應近年來興起的野餐熱潮。

CAMPER秋冬以「Earth Calling地球呼喚」為創作主題，將不斷革新技術的開發過程比喻為一段受好奇心驅使所展開的星際之旅，並把在太空中可見的隕石、星球、銀河系等元素作為靈感，訴說對尖端製鞋科技的追求。並透過鞋款的設計選色與對環境友善的材質用料，象徵旅程最終回歸地球的環抱。像是復古風Pelotas、簡約俐落的Brutus、俏皮的Twins系列等鞋款，也都有多樣色彩和材質的男女款可選擇。

周年慶期間，CAMPER也特別打造了「天空藍露營帳」作為台灣獨家精選品牌贈禮，開帳迅速簡單又方便攜帶。只要於活動期間結帳金額滿10,000元，就可以獲得。

CAMPER百貨門市周年慶期間

台北新光三越信義新天地A11館：10/22～11/16

台北SOGO百貨忠孝館：11/5～11/16