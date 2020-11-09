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美到像劇照？秦嵐示範 今年秋冬就是要穿彩色毛衣！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
秦嵐穿Tory Burch手工編織瓷彩花紋毛衣。圖／Tory Burch提供
秦嵐穿Tory Burch手工編織瓷彩花紋毛衣。圖／Tory Burch提供

冬天的氣息越來越濃厚，保暖的針織、毛衣就是這個季節最有代表性的造型好物。今年Tory Burch重新詮釋了經典和懷舊，並把精緻優雅和自在輕鬆感融合在一起，與藝術家Francesca DiMattio合作的單品更是在冬日中增添繽紛的亮麗質感，讓整體穿搭更有活力。

Tory Burch本人和DiMattio一樣，喜愛瓷器文物，這次雙方把土耳其、英國和法國的歷史瓷器帶來的靈感添入服裝中，DiMattio並打造出「花之圓舞曲印花」，加上荷蘭女畫家作品啟發的荷蘭花園概念，呈現大膽鮮明和誇張的彩色圖騰。日前大陸女星秦嵐出席Tory Burch鄭州店開幕活動時，就身穿手工編織瓷彩花紋毛衣搭配幻藍印花方格拼貼印花摺飾裙，手拿象牙白Eleanor鍊帶包搭配黑色Miller中筒靴，在浪漫優雅中散發帥氣個性。

此外，Paul Smith秋冬也推出五十周年膠囊系列，以歷史典藏的中的經典蘋果、玫瑰元素為主要設計概念，搭配黑色主調呈現低調又亮麗的沉穩氣質。其中一款玫瑰毛衣呈現出各種顏色的玫瑰，這也象徵著設計師Sir Paul Smith對叔叔Billy在諾丁漢附近的玫瑰種植園最美好的回憶。

Paul Smith五十周年膠囊系列玫瑰毛衣，22,500元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith五十周年膠囊系列玫瑰毛衣，22,500元。圖／Paul Smith提供
秦嵐穿穿手工編織瓷彩花紋毛衣搭配幻藍印花方格拼貼印花摺飾裙，手拿象牙白Eleanor鍊帶包搭配黑色Miller中筒靴。圖／Tory Burch提供
秦嵐穿穿手工編織瓷彩花紋毛衣搭配幻藍印花方格拼貼印花摺飾裙，手拿象牙白Eleanor鍊帶包搭配黑色Miller中筒靴。圖／Tory Burch提供
Paul Smith五十周年膠囊系列玫瑰毛衣，22,500元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith五十周年膠囊系列玫瑰毛衣，22,500元。圖／Paul Smith提供
秦嵐穿Tory Burch手工編織瓷彩花紋毛衣。圖／Tory Burch提供
秦嵐穿Tory Burch手工編織瓷彩花紋毛衣。圖／Tory Burch提供
秦嵐穿Tory Burch手工編織瓷彩花紋毛衣。圖／Tory Burch提供
秦嵐穿Tory Burch手工編織瓷彩花紋毛衣。圖／Tory Burch提供
Paul Smith五十周年膠囊系列玫瑰毛衣，22,500元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith五十周年膠囊系列玫瑰毛衣，22,500元。圖／Paul Smith提供
手工編織瓷彩花紋毛衣，33,900元。圖／Tory Burch提供
手工編織瓷彩花紋毛衣，33,900元。圖／Tory Burch提供

荷蘭 保暖

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