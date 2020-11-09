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羅芙奧秋拍呈獻博物館級畢費、周董也愛的艾迪馬丁內斯

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「薈萃國際」，艾迪馬丁內斯「無題（盆花）」，估價600萬元起。圖／羅芙奧提供
「薈萃國際」，艾迪馬丁內斯「無題（盆花）」，估價600萬元起。圖／羅芙奧提供

羅芙奧2020秋季拍賣會「薈萃國際：現代與當代藝術」、與「現代與當代藝術」專場，將於12月5日起至6日止假台北萬豪酒店博覽廳舉行。兩場藝術拍賣共將呈獻逾200多件的藝術傑作。拍前預展將於11月14日起至15日止於高雄、11月21日起至22日止於台中、12月3日起至5日止於台北舉辦。兩場拍賣分別由美國當代藝術黑馬、市場熱門新星艾迪馬丁內斯（Eddie Martinez）早期作品與上季拍出佳績的貝爾納畢費博物館級大尺幅油畫作品「聖托佩港口」最受矚目。

12月5日下午3：30率先登場的「薈萃國際：現代與當代藝術」專場，焦點為兩件艾迪馬丁內斯的大尺寸作品2010年「盆花」油彩畫作，與2015年創作橫幅近三米250號之「無題」布上混和媒材畫作；藝術家在今年一月的台北當代曾舉辦個展，因為華語流行音樂天王周杰倫收藏而受到大眾關注。街頭塗鴉起家的艾迪馬丁內斯，擅長使用噴漆勾勒輪廓，作品有如放大的素描；「無題」堆疊生活，「盆花」洋溢兒童畫的真摯趣味。去年拍品進入百萬美元之列，今年年度成交量排行也已進入全球一百強。圖錄封底的西班牙藝術家哈維爾卡勒加（Javier CALLEJA）「綠日紅字」創作100號畫作亦是焦點拍品，去年藝術家同系列尺幅稍大的「WHAT?」在香港佳士得以逾低估價30萬港元十倍的372萬港元成交，後勢看好。來自法國的街頭藝術家太空侵略者（SPACE INVADER）以魔術方塊組成的馬賽克雕塑「紅色魔術方塊小精靈」，市場罕見。

預計12月6日下午2點登場的「現代與當代藝術」專場，共將呈獻華人經典、日本當代、台灣及中國現當代藝術佳作142件，總金額近4億。延續上一季的鬥牛士的佳績，本季再度推出貝爾納畢費大尺幅油畫作品「聖托佩港口」，是首度出現於市場的乾貨，因所描繪的聖托佩更是見證畢費與繆思安娜貝爾戀情的地點，故事性具收藏價值。而畢費一生僅完成兩件描繪聖托佩港口的大尺幅水彩，一件目前由畢費美術館典藏，一件就是這件拍品，非常難得。畢費之外，朱德群「陌生之地」、趙無極「21. 3. 1964」及水彩「無題」也都會是拍賣焦點。

「現代與當代藝術」專場中還包括一系列日本當代雕塑的主題，領銜的是由草間彌生手繪上色的大型雕塑「花 - 綻放在午夜」是博物館級的藏品，去年在台北當代曾展出同系列雕塑。市場罕見的加藤泉木雕、近年在日本大熱的土屋仁応作品、三宅一樹大型銅雕、以及近年深受年輕藏家喜愛的中村萌、灰原愛等也都有作品上拍，是針對喜歡雕塑的台灣市場而規劃的熱門小專區。

「現代與當代藝術」專場，草間彌生「花 - 綻放在午夜」，預估價3000萬元起。圖／羅芙奧提供
「現代與當代藝術」專場，草間彌生「花 - 綻放在午夜」，預估價3000萬元起。圖／羅芙奧提供
「現代與當代藝術」專場，貝爾納畢費「聖托佩港口」，預估價1700萬元起。圖／羅芙奧提供
「現代與當代藝術」專場，貝爾納畢費「聖托佩港口」，預估價1700萬元起。圖／羅芙奧提供
「現代與當代藝術」專場朱德群「陌生之地」，預估價2000萬元起。圖／羅芙奧提供
「現代與當代藝術」專場朱德群「陌生之地」，預估價2000萬元起。圖／羅芙奧提供
「薈萃國際」喬治馬修「大競技場」，估價650萬元起。圖／羅芙奧提供
「薈萃國際」喬治馬修「大競技場」，估價650萬元起。圖／羅芙奧提供
「薈萃國際」，哈維爾卡勒加「綠日紅字」，估價650萬元起。圖／羅芙奧提供
「薈萃國際」，哈維爾卡勒加「綠日紅字」，估價650萬元起。圖／羅芙奧提供
「現代與當代藝術」專場，趙無極「無題」水彩，預估價1300萬元起。圖／羅芙奧提供
「現代與當代藝術」專場，趙無極「無題」水彩，預估價1300萬元起。圖／羅芙奧提供

藝術家 日本 博物館

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