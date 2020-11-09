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雄獅旅遊線上旅展最後一波 超狂優惠「雙十一限時搶」

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
進入年末旅遊旺季，現在安排賞楓和落羽松行程正是時候，「雙十一限時搶」精選台灣人氣景點，推出買一送一優惠，不用千元就能欣賞秋季之美！　圖／雄獅旅遊提供
進入年末旅遊旺季，現在安排賞楓和落羽松行程正是時候，「雙十一限時搶」精選台灣人氣景點，推出買一送一優惠，不用千元就能欣賞秋季之美！　圖／雄獅旅遊提供

隨著新冠肺炎疫情趨緩，國旅熱潮大爆發，加上現在正是秋涼賞楓泡湯品美食的季節，雄獅旅遊線上旅展特別推出最後一波「雙十一限時搶」優惠活動，活動從11月9日(一)∼11月11日(三)連三天每日上午11時準時開搶，接連推出「買一送一」、「一元快搶」等多種優惠，團體行程每人最低349元起，1,111元就可入住星級酒店，還有雄獅嚴選商品加1元多一件，雙十一購物狂歡省荷包，團體行程、自由行、訂房、票券、雄獅嚴選的眾多好康優惠就在雄獅線上旅展！

進入年末旅遊旺季，現在安排賞楓和落羽松行程正是時候，「雙十一限時搶」精選台灣人氣景點，推出買一送一優惠，不用千元就能欣賞秋季之美！包括台南往返嘉義奮起湖1日遊限時買一送一優惠，每人399元起就可漫步迷糊步道和老街；賞楓「森呼吸」高雄往返嘉義阿里山1日遊限時搶購兩人同行一人免費，每人只要499元起輕鬆擁抱山林芬多精，還能享用奮起湖便當感受懷舊氛圍；或是到台中后里賞落羽松秘境，現採甜橘再來場日式和菓子ＤＩＹ體驗，一日遊限時買一送一每人只要349元起。若想安排三天兩夜離島假期，金門三日遊也是買一送一，每人5,999元起。搭麗娜輪往返台南、澎湖，11月11日二人同行當日完成報名付訂，即可享用每人加價111元，免費升等商務艙，限量十名數量有限搶完為止！

雙十一優惠拿不完，不只一日遊遊程千元有找，飯店訂房也有超狂折扣，1,111元就能入住星級酒店！包括台北知名飯店PAPA WHALE每晚原價1萬4,000元起，限時特價部不到一折1,111元起；台中拓程商旅每晚原價4,200元起，限時特價1,111元起，再加111元還能享雙人早餐；德立莊酒店-高雄博愛館，每晚原價7,000元起，限時特價1,111元起；黎客商旅每晚原價3,600元起，限時特價也是1,111元起。五星級酒店也有優惠，新竹老爺酒店豪華客房買一晚送一晚，原價1萬2,000元，現在兩晚最低只要5,999元起；台北晶華酒店更超值，買一送一含早餐，兩晚也只要5,999元起。

票券折扣更大方，推出1元搶購優惠促銷，包括原價3,000元台北出發-陽明山國家公園及溫泉浴半日遊、原價3,000元台東出發－縱谷龍田單車雙人一日遊，或是原價將近5,000元的四人兩蔣主題遊程等，限時搶購通通只要1元。而餐券類部分，則推出台北香樹花園酒店義式饗宴套餐券原價500元，活動期間搶購只需要1元。

此外，集合具有產銷履歷、國際獎項、在地職人等各種台灣特色農產品的「雄獅嚴選」，也加入雙十一限時搶購活動，多款指定商品限量搶購、加11元多一件，包括好評熱銷的麻辣花生鰻魚罐頭、來自花蓮自然栽種的舞間茶心爆米花、家庭必備的老鍋米粉沖泡米粉等，只要在11月9日∼11月12日活動期間下單購買，統統加11元多一件！更推出限量超值福袋組，包括老鍋米粉組(16小包)原價776元，限時搶購價111元；烏骨雞湯+烏骨燻雞+碳烤烏魚子原價1,748元，限時搶購價1,111元。歡迎大家把握機會，來搶購年末最後一波的好康優惠。

賞楓「森呼吸」高雄往返嘉義阿里山1日遊限時搶購兩人同行一人免費，每人只要499元起輕鬆擁抱山林芬多精，還能享用奮起湖便當感受懷舊氛圍。　圖／雄獅旅遊提供
賞楓「森呼吸」高雄往返嘉義阿里山1日遊限時搶購兩人同行一人免費，每人只要499元起輕鬆擁抱山林芬多精，還能享用奮起湖便當感受懷舊氛圍。　圖／雄獅旅遊提供

酒店 奮起湖 落羽松

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