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統一獅奪冠！康是美連3天85折、統一時代百貨滿千送百

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
統一7-ELEVEN獅睽違七年再度拿下中職總冠軍。圖／統一集團提供
統一7-ELEVEN獅睽違七年再度拿下中職總冠軍。圖／統一集團提供

統一7-ELEVEN獅睽違七年再度拿下中職總冠軍，統一集團按照往例推出封王優惠，集團旗下美麗事業康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代將從11月13日起連三天推出優惠活動與消費者一起開心分享！

康是美11月13日到15日，推出全店消費不限金額享85折，消費滿2,000再送OPEN POINT 100點，購買統一集團品牌指定商品再享OPEN POINT點數12%回饋；統一系列參與商品包含麥香(不含TP300系列)、茶裏王、璞韻、美妍社、統一麵、科學麵、滿漢大餐、阿Q桶麵、PH9.0、來一客、UNI water、巷口乾麵、Richvita利捷維、我的美麗日記、Ksolite、CLIO、雅漾、自白肌、我的健康日記、蔻蘿蘭。

統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代，則是全館指定櫃位消費滿1000元即送100元電子特別券，活動並首度納入「餐飲」櫃位。

統一7-ELEVEN獅睽違七年再度拿下中職總冠軍。圖／統一集團提供
統一7-ELEVEN獅睽違七年再度拿下中職總冠軍。圖／統一集團提供
慶祝統一獅再度拿下中職總冠軍，統一集團按照往例推出封王優惠。圖／統一集團提供
慶祝統一獅再度拿下中職總冠軍，統一集團按照往例推出封王優惠。圖／統一集團提供

統一時代百貨 品牌

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