聽新聞
test
0:00 / 0:00
統一獅奪冠！康是美連3天85折、統一時代百貨滿千送百
統一7-ELEVEN獅睽違七年再度拿下中職總冠軍，統一集團按照往例推出封王優惠，集團旗下美麗事業康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代將從11月13日起連三天推出優惠活動與消費者一起開心分享！
康是美11月13日到15日，推出全店消費不限金額享85折，消費滿2,000再送OPEN POINT 100點，購買統一集團品牌指定商品再享OPEN POINT點數12%回饋；統一系列參與商品包含麥香(不含TP300系列)、茶裏王、璞韻、美妍社、統一麵、科學麵、滿漢大餐、阿Q桶麵、PH9.0、來一客、UNI water、巷口乾麵、Richvita利捷維、我的美麗日記、Ksolite、CLIO、雅漾、自白肌、我的健康日記、蔻蘿蘭。
統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代，則是全館指定櫃位消費滿1000元即送100元電子特別券，活動並首度納入「餐飲」櫃位。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言