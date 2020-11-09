統一獅奪冠！康是美連3天85折、統一時代百貨滿千送百

統一7-ELEVEN獅睽違七年再度拿下中職總冠軍，統一集團按照往例推出封王優惠，集團旗下美麗事業康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代將從11月13日起連三天推出優惠活動與消費者一起開心分享！

康是美11月13日到15日，推出全店消費不限金額享85折，消費滿2,000再送OPEN POINT 100點，購買統一集團品牌指定商品再享OPEN POINT點數12%回饋；統一系列參與商品包含麥香(不含TP300系列)、茶裏王、璞韻、美妍社、統一麵、科學麵、滿漢大餐、阿Q桶麵、PH9.0、來一客、UNI water、巷口乾麵、Richvita利捷維、我的美麗日記、Ksolite、CLIO、雅漾、自白肌、我的健康日記、蔻蘿蘭。