台日最強微縮神組合攜手「微縮人生特展」預售票正式啟售

「微縮人生特展」將於今年12月26日正式在華山1914文創園區東2D盛大展出！繼先前開賣限量五百組「豪大大雞排套票」被各界老饕搶售一空，主辦單位趁勢再推出展期前最便宜票種「預售票$250元」(展覽全票$350元)，11月9日凌晨起udn售票網準時開賣！期間內購買預售票還有機會抽到鄭鴻展老師《書中自有黃金屋》新作品。

本次特展精選山田老師及鄭鴻展老師兩位台日微縮大師多達六十件匠心入魂之作！首度集結在台北華山共同展出，盼以在疫情時期打造不能出國也能感染日本和世風情，展覽現場亦營造出一秒到日本的氛圍，根據兩位大師作品打造出充滿昭和風拍照場景，如臨其境的日本場景及街道，讓人身陷在日本遊歷觀光的錯覺。

「情景王」山田卓司曾於「電視冠軍」中奪下五屆冠軍，作品於日本獲得高度推崇，擅長製作具有寫實風格的情景模型，將各種主題以縮小的立體作品微妙精美的呈現。台灣「微縮模型王」鄭鴻展，除了曾奪下日本殿堂級微縮模型「濱松微縮大賽」雙料冠軍，擅於利用日常生活可見的廢棄材料，進行舊化表現，創作出縮小十倍「有使用痕跡」，還曾經因為將「垃圾場」微縮作品當作商品販售，在全球造成轟動，賣垃圾創造出無限商機，也讓台灣微縮工藝，躍上國際舞台。