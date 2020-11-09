口罩蒐集控注意！OPEN POINT App開賣梵谷名畫立體口罩

口罩蒐集控注意！名畫系列醫療口罩絕美登場，7-ELEVEN即日起11時於OPEN POINT APP展開會員專屬「世界名畫系列醫療口罩」限量預購活動，首波推出印象派藝術大師文森・梵谷（Vincent Van Gogh）藝術立體口罩，每盒共有5款樣式共30片，包含《十二朵向日葵》、《星夜》、《杏花盛開》、《鳶尾花》、《隆河上的星夜》等經典名畫，免扣OPEN POINT點數就能以799元購入，為防疫生活注入更多藝術氣息。

想要入手「世界名畫系列醫療口罩」的會員，快開啟OPEN POINT APP「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，每款品項每位會員限購乙組，可於預購日+5天起取貨。