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口罩蒐集控注意！OPEN POINT App開賣梵谷名畫立體口罩

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
7-ELEVEN防疫期間除配合政府實名制口罩預購，店面亦持續引進多種規格口罩，提供外出臨時性購買、盒裝儲備等需求。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN防疫期間除配合政府實名制口罩預購，店面亦持續引進多種規格口罩，提供外出臨時性購買、盒裝儲備等需求。圖／7-ELEVEN提供

口罩蒐集控注意！名畫系列醫療口罩絕美登場，7-ELEVEN即日起11時於OPEN POINT APP展開會員專屬「世界名畫系列醫療口罩」限量預購活動，首波推出印象派藝術大師文森・梵谷（Vincent Van Gogh）藝術立體口罩，每盒共有5款樣式共30片，包含《十二朵向日葵》、《星夜》、《杏花盛開》、《鳶尾花》、《隆河上的星夜》等經典名畫，免扣OPEN POINT點數就能以799元購入，為防疫生活注入更多藝術氣息。

想要入手「世界名畫系列醫療口罩」的會員，快開啟OPEN POINT APP「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，每款品項每位會員限購乙組，可於預購日+5天起取貨。

此外，7-ELEVEN防疫期間除配合政府實名制口罩預購，亦持續引進多種規格口罩，提供外出臨時性購買、盒裝儲備等需求，並為滿足喜愛蒐集特殊花色口罩消費者，即日起也陸續於具有醫療證照門市販售符合國家標準盒裝醫療級彩色口罩，供貨狀況與款式依各門市為準。

7-ELEVEN即日起於OPEN POINT App展開會員專屬「世界名畫系列醫療口罩」預購活動，首波推出印象派藝術大師文森・梵谷藝術立體口罩。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於OPEN POINT App展開會員專屬「世界名畫系列醫療口罩」預購活動，首波推出印象派藝術大師文森・梵谷藝術立體口罩。圖／7-ELEVEN提供

口罩 實名制

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