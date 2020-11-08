「山痴」醫師邱浩彰拍攝觀音山 出書助肌無力協會募款
輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰有「山痴」之稱，他以醫學生命的體驗為出發點，用攝影呈現觀音山的美，花費十多年，累積數萬張照片，精選數百張彙整成「成長2—印象觀音」一書，期待大家用另一種角度欣賞觀音山與大自然，昨天（7日）舉行新書發表會，並將出書所得捐助給台灣肌無力症關懷協會。
邱浩彰的攝影不只呈現觀音山的美，還從不同角度把人生經歷融入自然美景。他的書從日本富士山寫起，他說，富士山是日本人的「神山」，畫家葛飾北齋與歌川廣重有不少相關畫作。受兩位日本畫家啟發，邱浩彰對觀音山也有特別的情感。
觀音山高626公尺，日本人稱「淡水富士」。邱浩彰是為台北人，從小在觀音山印象下長大，無論爬山、打高爾夫球、搭乘飛機，都可以從不同角度看觀音山。
邱浩彰曾任新光醫院教育研究副院長，可以算準日落時間看觀音山的夕陽餘暉。現在輔大醫院行醫，更可以從另一個面向親近觀音山。他說，觀音山有很多面貌，只要有心，就可以欣賞到「千面觀音」。
肌無力症是一種自體免疫疾病，影響許多不同肌肉，造成不同程度的無力，例如控制眼球、咀嚼、吞嚥、說話及四肢等，台灣罹病率每十萬人約22人。輔大醫院在2018年成立輔大肌無力中心，每個月有重症特別門診，也定期舉辦醫病交流，促進病人的全人照護能力。
邱浩彰常常抽空帶病友活動，他說，肌無力患者到處走走有益身心，觀音山就在我們身邊，更是接近和認識大自然的好機會。他將新書捐給肌無力症關懷協會，拋磚引玉，希望為協會募得更多資金，嘉惠病友並造福更多肌無力患者。
輔大校長江漢聲與邱浩彰是從高中以來的求學、當兵和工作夥伴。江漢聲說，身為文藝愛好者，結合喜好和醫療專業，應用在病人療癒和同理心分享，他非常珍惜這分福緣，並共勉保有心境的青春和生活的熱情。輔大醫院院長王水深也說，這是輔大醫院第一次出版醫學人文書籍，期勉同仁投入創作，發揚「敬天愛人，視病猶親」的核心價值。
圖／輔大醫院提供
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