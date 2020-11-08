「山痴」醫師邱浩彰拍攝觀音山　出書助肌無力協會募款

輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰有「山痴」之稱，他以醫學生命的體驗為出發點，用攝影呈現觀音山的美，花費十多年，累積數萬張照片，精選數百張彙整成「成長2—印象觀音」一書，期待大家用另一種角度欣賞觀音山與大自然，昨天（7日）舉行新書發表會，並將出書所得捐助給台灣肌無力症關懷協會。

邱浩彰的攝影不只呈現觀音山的美，還從不同角度把人生經歷融入自然美景。他的書從日本富士山寫起，他說，富士山是日本人的「神山」，畫家葛飾北齋與歌川廣重有不少相關畫作。受兩位日本畫家啟發，邱浩彰對觀音山也有特別的情感。

觀音山高626公尺，日本人稱「淡水富士」。邱浩彰是為台北人，從小在觀音山印象下長大，無論爬山、打高爾夫球、搭乘飛機，都可以從不同角度看觀音山。

邱浩彰曾任新光醫院教育研究副院長，可以算準日落時間看觀音山的夕陽餘暉。現在輔大醫院行醫，更可以從另一個面向親近觀音山。他說，觀音山有很多面貌，只要有心，就可以欣賞到「千面觀音」。

肌無力症是一種自體免疫疾病，影響許多不同肌肉，造成不同程度的無力，例如控制眼球、咀嚼、吞嚥、說話及四肢等，台灣罹病率每十萬人約22人。輔大醫院在2018年成立輔大肌無力中心，每個月有重症特別門診，也定期舉辦醫病交流，促進病人的全人照護能力。

邱浩彰常常抽空帶病友活動，他說，肌無力患者到處走走有益身心，觀音山就在我們身邊，更是接近和認識大自然的好機會。他將新書捐給肌無力症關懷協會，拋磚引玉，希望為協會募得更多資金，嘉惠病友並造福更多肌無力患者。

輔大校長江漢聲與邱浩彰是從高中以來的求學、當兵和工作夥伴。江漢聲說，身為文藝愛好者，結合喜好和醫療專業，應用在病人療癒和同理心分享，他非常珍惜這分福緣，並共勉保有心境的青春和生活的熱情。輔大醫院院長王水深也說，這是輔大醫院第一次出版醫學人文書籍，期勉同仁投入創作，發揚「敬天愛人，視病猶親」的核心價值。 台灣肌無力症關懷協會贈送感謝狀給輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰。圖／輔大醫院提供 輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰有「山痴」之稱，解說他最喜歡的觀音山。

圖／輔大醫院提供 輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰有「山痴」之稱，解說他最喜歡的觀音山。

圖／輔大醫院提供