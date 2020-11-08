快訊

美大選結果對兩岸有何影響？張志軍：拭目以待

中職／從黑暗期到神奇之旅 獅子軍還是須加速重建

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「山痴」醫師邱浩彰拍攝觀音山　出書助肌無力協會募款

聯合報 / 記者魏忻忻／台北即時報導
輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰為讀者簽名。 圖／輔大醫院提供
輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰為讀者簽名。 圖／輔大醫院提供

輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰有「山痴」之稱，他以醫學生命的體驗為出發點，用攝影呈現觀音山的美，花費十多年，累積數萬張照片，精選數百張彙整成「成長2—印象觀音」一書，期待大家用另一種角度欣賞觀音山與大自然，昨天（7日）舉行新書發表會，並將出書所得捐助給台灣肌無力症關懷協會。

邱浩彰的攝影不只呈現觀音山的美，還從不同角度把人生經歷融入自然美景。他的書從日本富士山寫起，他說，富士山是日本人的「神山」，畫家葛飾北齋與歌川廣重有不少相關畫作。受兩位日本畫家啟發，邱浩彰對觀音山也有特別的情感。

觀音山高626公尺，日本人稱「淡水富士」。邱浩彰是為台北人，從小在觀音山印象下長大，無論爬山、打高爾夫球、搭乘飛機，都可以從不同角度看觀音山。

邱浩彰曾任新光醫院教育研究副院長，可以算準日落時間看觀音山的夕陽餘暉。現在輔大醫院行醫，更可以從另一個面向親近觀音山。他說，觀音山有很多面貌，只要有心，就可以欣賞到「千面觀音」。

肌無力症是一種自體免疫疾病，影響許多不同肌肉，造成不同程度的無力，例如控制眼球、咀嚼、吞嚥、說話及四肢等，台灣罹病率每十萬人約22人。輔大醫院在2018年成立輔大肌無力中心，每個月有重症特別門診，也定期舉辦醫病交流，促進病人的全人照護能力。

邱浩彰常常抽空帶病友活動，他說，肌無力患者到處走走有益身心，觀音山就在我們身邊，更是接近和認識大自然的好機會。他將新書捐給肌無力症關懷協會，拋磚引玉，希望為協會募得更多資金，嘉惠病友並造福更多肌無力患者。

輔大校長江漢聲與邱浩彰是從高中以來的求學、當兵和工作夥伴。江漢聲說，身為文藝愛好者，結合喜好和醫療專業，應用在病人療癒和同理心分享，他非常珍惜這分福緣，並共勉保有心境的青春和生活的熱情。輔大醫院院長王水深也說，這是輔大醫院第一次出版醫學人文書籍，期勉同仁投入創作，發揚「敬天愛人，視病猶親」的核心價值。

台灣肌無力症關懷協會贈送感謝狀給輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰。圖／輔大醫院提供
台灣肌無力症關懷協會贈送感謝狀給輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰。圖／輔大醫院提供
輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰有「山痴」之稱，解說他最喜歡的觀音山。</p><!--7--><p> </p><p> 圖／輔大醫院提供
輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰有「山痴」之稱，解說他最喜歡的觀音山。

圖／輔大醫院提供

輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰有「山痴」之稱，解說他最喜歡的觀音山。</p><!--10--><p> </p><p> 圖／輔大醫院提供
輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰有「山痴」之稱，解說他最喜歡的觀音山。

圖／輔大醫院提供

日本 患者

延伸閱讀

帕友也是硬漢 百登觀音山來挑戰

台南女大生命案引恐慌 高雄警加強偏避大學道路巡邏

老少鹹宜的山系野遊！新北五股「林梢步道」能眺望林口台地

走跳世界／淡水滬尾藝文休閒園區＆將捷金新酒店 玩出新意思

相關新聞

396萬皮帶長怎樣？Stefano Ricci麗晶精品旗艦店開幕

在全球精品市場因為新冠肺炎疫情陷入低潮期間，台灣受全球央行評比4A認可的頂級消費實力還是備受肯定，吸引了許多品牌來台駐點...

「嘉義林聰明午茶餐」內湖禮客吃得到！5千名免費招待

逐漸變涼的秋冬，想吃碗熱呼呼的嘉義老字號美食林聰明砂鍋湯，台北也可以就近吃得到。禮客與旗下215歐廚古典音樂主題餐廳，同...

「山痴」醫師邱浩彰拍攝觀音山　出書助肌無力協會募款

輔仁大學附設醫院神經醫學中心主任邱浩彰有「山痴」之稱，他以醫學生命的體驗為出發點，用攝影呈現觀音山的美，花費十多年，累積...

聖代「+11元多1件」！哈根達斯2款新口味冰淇淋登場

冰淇淋品牌「哈根達斯」（Häagen-Dazs）在今年初冬以巧克力為元素，推出全新的冰淇淋口味「72%黑巧克力甘納許脆杏...

前側口袋方便放手機 agnès b.經典開襟外套推新款

過了立冬氣溫明顯下降，是時候秀出你今年最新款的保暖秋冬外套！agnès b.經典的Snap Cardigan開襟外套，在...

24HR都能吃名店！2020下半年「超商人氣10大聯名美食」

據2019年的資料，台灣便利商店密集度全球第二，僅次於韓國，便利商店無疑是許多台灣人的好朋友，更有不少人三餐都在便利商店解決，方便又快速。

珍藏生命的吉光片羽…文青必去全台30大特色獨立書店

對很多人而言，書店是一個充滿能量並且能夠沈澱浮躁心情的地方，比起認真在賣書的書店，當今有許多獨立書店更吸引愛書之人，每個獨立書店的店主都各有特色，喜歡的書籍種類不盡相同，卻都是一樣的精挑細選，這也是獨立書店最迷人之處。

這什麼神仙組合？鹿晗、怪奇比莉出演GUCCI迷你劇集

義大利時尚品牌GUCCI在今年五月由創意總監Alessandro Michele宣布，將不再依照傳統時裝周的流程，改採取...

搶進雙11！新光三越線上全站滿3000現抵300享免運

百貨透過實體通路與電商平台，搶進雙11購物熱潮。新光三越「1111不寂寞購物節」，beautystage美麗台，超過50...

40款日料50元起、清酒66元！東區「小旬採」CP值超高

提供日式無菜單料理的「旬採鮨処」，近期於台北東區巷弄間，全新打造新品牌「小旬採」，以京都傳統的「万菜料理」為概念，推出近...

尺寸更小巧、珍珠點綴 MJ軟皮相機包新款來勸敗！

Marc Jacobs旗下軟皮相機包Softshot是人氣包款Snapshot的進化款，以百搭的俐落設計和入門價、收納度...

衝擊5感！ 骷顱頭單一麥芽威士忌狂野上市

來自蘇格蘭艾雷島的骷顱頭（Smokehead）單一麥芽威士忌，被比喻為「單一麥芽威士忌中的搖滾樂團」，在台推出推出四大酒...

熱門新聞

艾陶颱風最快明天生成 今起4天清晨中南部局部雨

一張圖看天氣！ 下周冷到18度 兩階段降雨熱區曝光

太麻里前鄉長沒趕上火車質疑台鐵 反遭網友狂批

殺破狼周運勢／獅子荷包進帳豐富 天蠍感到怦然心動

颱風可能接力形成 北北基大雨！吳德榮：北部濕涼到周三

星宇航空擬增闢15條北美航線 是否開航有這些考量

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。