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聖代「+11元多1件」！哈根達斯2款新口味冰淇淋登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
哈根達斯全新推出「72%黑巧克力甘納許脆杏仁」、「比利時巧克力榛果」等2款新口味。圖／Häagen-Dazs提供
哈根達斯全新推出「72%黑巧克力甘納許脆杏仁」、「比利時巧克力榛果」等2款新口味。圖／Häagen-Dazs提供

冰淇淋品牌「哈根達斯」（Häagen-Dazs）在今年初冬以巧克力為元素，推出全新的冰淇淋口味「72%黑巧克力甘納許脆杏仁」、「比利時巧克力榛果」，還有「比利時巧克力榛果雪糕」同步登場。而且哈根達斯也首度推出「5吋」的三層冰淇淋蛋糕，並為慶祝雙11到來，還有「黑巧雙炫聖代」加11元多1件、指定產品第2件79折等不同優惠。

哈根達斯本次推出的新口味「「72%黑巧克力甘納許脆杏仁」，標榜使用選用高品質的可可豆，調和至苦甜平衡的72%，帶來濃郁的大人風味，並融入甘納許、撒上香脆焦糖杏仁片，堆疊出極致享受。品脫杯每杯345元，迷你杯115元。「比利時巧克力榛果冰淇淋」則以比利時巧克力為基底，融入榛果醬並添加包裹焦糖的鬆脆榛果粒，品脫杯每杯345元，迷你杯115元。另外還有將冰品包裹上榛果脆皮、榛果粒的「比利時巧克力榛果雪糕」，每支115元。

哈根達斯門市同步推出3款冰淇淋蛋糕，其中首度推出的5吋蛋糕。「黑巧金喜」選用全新72% 黑巧克力甘納許脆杏仁冰淇淋，搭配經典夏威夷果仁與草莓冰淇淋，外層以類鏡面淋醬呈現頂級質感，5吋售價1,980元。「黑巧森林」則是以漸層感淋醬裹著72%黑巧克力甘納許脆杏仁冰淇淋，交織覆盆子與草莓冰淇淋，5吋售價1,980元。另有「融情巧克力」蛋糕，5英吋1,780元，7吋2,180元、10吋2,780元。

為慶祝雙11到來，即日起至11月15日期間，至門市外帶「黑巧雙炫聖代」，原價265元，可享加11元多1件的限時優惠。另外至2021年2月28日前，至門市外帶巧克力鍋、冰淇淋蛋糕等指定產品，可享第2件79折優惠。

「融情巧克力」蛋糕，5英吋1,780元，7吋2,180元、10吋2,780元。圖／Häagen-Dazs提供
「融情巧克力」蛋糕，5英吋1,780元，7吋2,180元、10吋2,780元。圖／Häagen-Dazs提供
新款蛋糕「黑巧金喜」，5吋售價1,980元。圖／Häagen-Dazs提供
新款蛋糕「黑巧金喜」，5吋售價1,980元。圖／Häagen-Dazs提供

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