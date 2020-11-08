396萬皮帶長怎樣？Stefano Ricci麗晶精品旗艦店開幕

在全球精品市場因為新冠肺炎疫情陷入低潮期間，台灣受全球央行評比4A認可的頂級消費實力還是備受肯定，吸引了許多品牌來台駐點。素有領帶界「勞斯萊斯」、「世界前五名的頂級男裝」之稱的富豪愛牌Stefano Ricci（SR），近日就由世新國際事業引進，於台北麗晶精品開設新店，帶來極致奢華的購物體驗，其中要價396萬8,300元的白K金鑲嵌鑽石雙面鱷魚皮帶更是讓人大開眼界。

SR由Mr. Stefano Ricci和他的妻子Claudia於1972年創立，堅持從選料到縫製到最後設計的實現都是100％義大利製造生產，不假手代工，並主打85%的產品系列都以最珍貴的灣鱷皮革打造而成。Mr. Stefano Ricci也致力維護古老失傳的絲綢工藝，於2010年收購了創立於1786年，曾為皇室貴族供應絲綢的古老絲綢工坊Antico Setificio Fiorentino，此後旗下針織衫、領帶面料及部分套房居家系列用品和每一件鱷魚皮製品內襯皆出自古老的紡織機，追求高品質的同時也保護傳統工藝。