前側口袋方便放手機 agnès b.經典開襟外套推新款

過了立冬氣溫明顯下降，是時候秀出你今年最新款的保暖秋冬外套！agnès b.經典的Snap Cardigan開襟外套，在今年秋冬推出兩款嶄新的設計，不只方便收納，也滿足喜歡貼身線條的造型需求。

1979年推出至今已有超過40年歷史的Snap Cardigan開襟外套，今年加入了兩款新的變奏款，其一是在左前側加上口袋的「PHONE」系列，延續經典款的直筒寬鬆剪裁，配上方便收納手機的口袋設計，百搭又實穿。另一款是以柔細棉質針織製成的「Snapy」，搭配具絕佳彈性與延展性的羅紋袖口，主打合身剪裁，上面使用了全新的金色釘釦設計，鐫刻上b Logo，氣質滿點。也因為貼身的特性，除了當外套，也可以把釦子全扣上當成上衣穿。