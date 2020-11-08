這什麼神仙組合？鹿晗、怪奇比莉出演GUCCI迷你劇集

義大利時尚品牌GUCCI在今年五月由創意總監Alessandro Michele宣布，將不再依照傳統時裝周的流程，改採取不受季節限制、一年兩次的模式發表新品。而這樣的嶄新嘗試，又即將迎來一個新的篇章—古馳盛宴（Gucci Fest）線上時裝影展。

這個線上時裝影展，跟我們熟悉的那些實體影展模式有著類似的進行期間，從11月16日起至11月22日，將在YouTube Fashion頻道、GUCCI官方YouTube頻道及GucciFest.com官方網站連續放映7集名為《無盡序曲》的迷你劇集，一天一集，全新的GUCCI服裝系列也會隨著每日劇情逐漸揭曉。

這次的《無盡序曲》迷你劇集由電影《心靈捕手 Good Will Hunting》導演Gus Van Sant與Alessandro Michele共同執導，7集看似獨立卻又連貫的劇集以超現實手法刻畫義大利女演員、藝術家與表演者Silvia Calderoni於城中的一日所見。隨著劇情演進，她也會陸續邂逅包括GUCCI品牌新代言人鹿晗、怪奇比莉（Billie Eilish）、Harry Styles、Florence Welch等一群來自世界各地的名人與品牌好友，卡司非常強大，更多詳情將於11月13日起公佈。