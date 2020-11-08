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搶進雙11！新光三越線上全站滿3000現抵300享免運

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越旗下電商beautystage美麗台、APP精選優惠，推出雙11系列優惠。圖／新光三越提供
新光三越旗下電商beautystage美麗台、APP精選優惠，推出雙11系列優惠。圖／新光三越提供

百貨透過實體通路與電商平台，搶進雙11購物熱潮。新光三越「1111不寂寞購物節」，beautystage美麗台，超過50款下殺23折起的限量夯品天天登場，即日起至11/13推出線上全站不限金額通通免運，搭配檔期間全站滿3,000元現折300元。另外在新光三越APP精選優惠也同步推出會員專屬美食買一送一等諸多優惠。京站則在雙11當天推出許多一個人也可以享受的美食優惠。

beautySTAGE美麗台即日起至11/16，天天限定夯品每日中午12:30準時開搶。11/10限定：STEVE MADDEN KERRY WHITE牛津樂福鞋原價4,280元，26折特價1,111元。11/11限定：雅詩蘭黛小棕鐵粉分享組價值5,612元，5折特價2,780元；LANCOME極光水買大送小價值5,833元，55折特價3,200元。

新光三越APP精選優惠美食買一送一推出一風堂大名家系拉麵、雪坊優格單球冰淇淋、KEY COFFEE DRIP ON熱帶雨林香醇綜合、Marunaka蜂蜜柚子茶1kg、老行家90粒燕窩膠原蛋白等買一送一限時優惠，此外台北信義新天地也聯手春紀本家、翰林茶棧、欣葉台菜等多款茶點，扣會員點數可享買一送一優惠。

新光三越APP精選優惠，一風堂大名家系買一送一。（台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地）。圖／新光三越提供
新光三越APP精選優惠，一風堂大名家系買一送一。（台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地）。圖／新光三越提供

beauty STAGE美麗台即日起至11/16單筆消費滿3,000元，可現折300元（法雅客、APPLE商品除外），最高滿6,000元現折600元。新客加入會員註冊還可抽價值18,900元的LG CordZero A9吸塵器。新光三越APP即日起至11月13日，使用行動支付skm pay並綁定台新銀行信用卡單筆消費滿5,000元送200元刷卡金。

京站觀察到近年單身和未婚人士的比例持續上升，今年雙11，京站以一個人也能享受生活為主題，推出美食優惠。全台獨家的辣MINI元氣養生藥膳牛肉鍋原價240元，特價200元；和田的頂級和牛牛肉鍋，原價1,200元，特價850元。主打個人燒肉的燒肉like，超值LIKE套餐400g，推薦價450元；野芝牧場11/11推出限定肉量升級版月見牛燒肉丼定食，原價307元，特價268元。

11/11當天，Q卡友全館當日累計滿1,111元送美食優惠券，於指定時間憑券+11元即可兌換美食餐點，像是：SUBWAY小杯飲料及餅乾、塔吉特的吸凍一杯、海壽司的鮭魚子手捲一份等。

beauty STAGE美麗台11/11限定，雅詩蘭黛小棕鐵粉分享組價值5,612元，5折特價2,780元。圖／新光三越提供
beauty STAGE美麗台11/11限定，雅詩蘭黛小棕鐵粉分享組價值5,612元，5折特價2,780元。圖／新光三越提供
野芝牧場11/11推出限定肉量升級版月見牛燒肉丼定食原價307元，特價268元。圖／京站提供
野芝牧場11/11推出限定肉量升級版月見牛燒肉丼定食原價307元，特價268元。圖／京站提供
京站11/11推出一個人也可以享用的美食優惠。圖／京站提供
京站11/11推出一個人也可以享用的美食優惠。圖／京站提供

雙11

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