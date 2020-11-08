40款日料50元起、清酒66元！東區「小旬採」CP值超高

提供日式無菜單料理的「旬採鮨処」，近期於台北東區巷弄間，全新打造新品牌「小旬採」，以京都傳統的「万菜料理」為概念，推出近30款的日式餐點與多款下酒菜，售價多落於50至180元，甚至66元就能喝到台啤18天、大關清酒等酒水，成為小資族輕鬆聚餐的絕佳去處。

已經有11年歷史的旬採鮨処，目前在台北共有兩間門市，以每人2,800元起的價格，提供以當令食材為主角的日式無菜單料理。不同於本店的用餐型態，「小旬採」的用餐風格，以「讓任何人都可以輕鬆到餐廳品嚐美味」作為核心概念，儘管沿用本店的料理團隊與食材品質，但是價格十分親民。而且在約40坪的空間，僅規劃24席板前座位、22席餐桌座位，帶來更寬敞的用餐空間，在寸土寸金的東區商圈中，更顯難得。

所謂的「万菜料理」，即是京都的家庭料理。在小旬採的菜單中，即區分為万菜、下酒菜與酒飲等3大區塊，價格多落在50～180元為主。万菜菜單中，「特製和牛牛排」是仿效東京米其林三星餐廳的手法而製，選用日本A5和牛翼板部位，經過低溫舒肥後，再配上特製的醬汁與辛香佐料上桌，每份100公克，售價300元，已是全店價格最高的料理。

「軟煎宜蘭櫻桃鴨佐甜柿」，則是將宜蘭櫻桃鴨肉切片後配上甜柿，藉由果香映襯鴨肉特有的油脂感，帶來平衡的清爽，每份120元。「嗆辣三味炸蓮根」，以蓮藕為主角，分別裹上以梅子、薑黃、菠菜調色調味的麵衣油炸，色香兼具，每份100元。其他如鰹魚土佐稻草燒、胡麻中卷、秋刀魚甘露煮等居酒屋常見的料理，均為120元。主食類的胡麻烏龍麵、五目釜飯各為70、80元，至於「白蝦玉米蒸蛋佐滑菇漬」，銅板價50元。

下酒菜中，包括招牌花生、台灣風蚋仔醬油漬、旬採烏魚子等菜色，均是旬採本店所提供的隱藏小菜。其中「旬採烏魚子」選用茄萣的烏魚子，不以台灣傳統的米酒清洗，而是以日式手法，改以清酒清洗，並以味噌醃漬，每份220元。而招牌花生、台灣風蚋仔醬油漬、錦金平、醃漬生鮮螢烏賊，都為60元。其他如出汁六色旬野菜、私房漬物等菜色，也都是以細緻的手法調理，藉此呈現食材原味。

業者表示，目前店內万菜料理約有30款，下酒菜則有約10款，平均每人消費約500元，而且「免收10%服務費」。未來還會依照時令持續增加與變化。若想小酌兩杯，除了汽水、水果醋，店內所提供的18天台灣生啤酒、大關清酒也都是66元，比起一般餐酒館與居酒屋的行情，相對親民許多。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【小旬採】

地址：台北市大安區忠孝東路4段216巷27弄11號