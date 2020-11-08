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尺寸更小巧、珍珠點綴 MJ軟皮相機包新款來勸敗！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
跟上小巧包款的潮流，Softshot又推出新款，以17公分嶄新尺寸登場。冷杉綠Softshot(17cm)，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
跟上小巧包款的潮流，Softshot又推出新款，以17公分嶄新尺寸登場。冷杉綠Softshot(17cm)，14,900元。圖／Marc Jacobs提供

Marc Jacobs旗下軟皮相機包Softshot是人氣包款Snapshot的進化款，以百搭的俐落設計和入門價、收納度更高等特性吸引了不少年輕消費者。今年秋冬，跟上小巧包款的潮流，Softshot又推出新款，以17公分嶄新尺寸登場，滿足喜歡小包的粉絲！

新的17公分Softshot一樣推出了壓紋牛皮款和菱格紋縫線款，前者有夜幕黑、奶茶褐和冷杉綠，都是非常有氣質的秋冬代表色。而後者把標誌性的雙J元素、菱格紋交界處都用金色圓框圍繞溫潤光澤的珍珠點綴而成，更帶著優雅的輕奢氣息，色調方面除了闇夜黑和淡雅米之外，還有洋溢甜美氣息的蜜桃粉。

喜歡原本尺寸的人，在本季則有博根地紅、豹紋新款可以選擇，而且品牌還採取環保材質TPU和天然棉使用針織方式編織出豹紋圖案，靠著TPU賦與織物硬挺結構、延長包體使用壽命，狂野又實用。

闇夜黑珍珠鑲嵌Softshot(17cm)、淡雅米珍珠鑲嵌Softshot(17cm)，各21,900元。圖／Marc Jacobs提供
闇夜黑珍珠鑲嵌Softshot(17cm)、淡雅米珍珠鑲嵌Softshot(17cm)，各21,900元。圖／Marc Jacobs提供
博根地紅(21cm)，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
博根地紅(21cm)，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs闇夜黑珍珠鑲嵌Softshot(17cm) NTD 21,900, 淡雅米珍珠鑲嵌Softshot(17cm) NTD 21,900
Marc Jacobs闇夜黑珍珠鑲嵌Softshot(17cm) NTD 21,900, 淡雅米珍珠鑲嵌Softshot(17cm) NTD 21,900
跟上小巧包款的潮流，Softshot又推出新款，以17公分嶄新尺寸登場。圖／Marc Jacobs提供
跟上小巧包款的潮流，Softshot又推出新款，以17公分嶄新尺寸登場。圖／Marc Jacobs提供
夜幕黑Softshot(17cm) ，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
夜幕黑Softshot(17cm) ，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
針織豹紋Softshot(21cm)，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
針織豹紋Softshot(21cm)，17,900元。圖／Marc Jacobs提供
奶茶褐 Softshot(17cm) ，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
奶茶褐 Softshot(17cm) ，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
珍珠刺繡菱格紋縫線款把標誌性的雙J元素、菱格紋交界處都用金色圓框圍繞溫潤光澤的珍珠點綴而成。圖／Marc Jacobs提供
珍珠刺繡菱格紋縫線款把標誌性的雙J元素、菱格紋交界處都用金色圓框圍繞溫潤光澤的珍珠點綴而成。圖／Marc Jacobs提供

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