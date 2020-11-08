尺寸更小巧、珍珠點綴 MJ軟皮相機包新款來勸敗！

Marc Jacobs旗下軟皮相機包Softshot是人氣包款Snapshot的進化款，以百搭的俐落設計和入門價、收納度更高等特性吸引了不少年輕消費者。今年秋冬，跟上小巧包款的潮流，Softshot又推出新款，以17公分嶄新尺寸登場，滿足喜歡小包的粉絲！

新的17公分Softshot一樣推出了壓紋牛皮款和菱格紋縫線款，前者有夜幕黑、奶茶褐和冷杉綠，都是非常有氣質的秋冬代表色。而後者把標誌性的雙J元素、菱格紋交界處都用金色圓框圍繞溫潤光澤的珍珠點綴而成，更帶著優雅的輕奢氣息，色調方面除了闇夜黑和淡雅米之外，還有洋溢甜美氣息的蜜桃粉。