衝擊5感！ 骷顱頭單一麥芽威士忌狂野上市

來自蘇格蘭艾雷島的骷顱頭（Smokehead）單一麥芽威士忌，被比喻為「單一麥芽威士忌中的搖滾樂團」，在台推出推出四大酒款，包含「骷顱頭單一麥芽蘇格蘭威士忌」、「骷顱頭高壓電58單一麥芽蘇格蘭威士忌」、「骷顱頭雪莉炸彈單一麥芽蘇格蘭威士忌」、「骷顱頭反叛蘭姆單一麥芽蘇格蘭威士忌」。

骷顱頭單一麥芽威士忌，來自以獨立裝瓶酒廠聞名的Ian MacLeod集團。骷顱頭品牌總監Iain Weir表示：「骷顱頭總是以其獨特風格、狂野不羈的外觀和態度在挑戰傳統威士忌界，吸引了許多年輕、喜歡冒險的威士忌愛好者。」

Iain Weir認為，如果說「骷顱頭單一麥芽蘇格蘭威士忌」，能夠衝擊品飲者的味蕾，那麼「骷顱頭高壓電58單一麥芽蘇格蘭威士忌」，絕對能刺激全身感官，更加的強烈、大膽。

「骷顱頭雪莉炸彈單一麥芽蘇格蘭威士忌」擁有煙燻與泥煤的衝擊口感，加上碳烤香蕉、及熱帶果乾的氣味，將正宗西班牙雪莉酒桶過桶後的香氣，完整呈現出來。

「骷顱頭反叛蘭姆單一麥芽蘇格蘭威士忌」讓濃密的艾雷島煙燻風味與辛辣甜美的加勒比海蘭姆酒桶在你的味蕾上交戰，這激烈的交鋒能夠直擊味蕾，啟動你的味覺反叛因子。Iain Weir說：「反叛蘭姆與我們所有的骷顱頭單一麥芽蘇格蘭威士忌系列酒款一樣，並不追求迎合大眾喜好。我們追求自由、我們喜愛冒險、我們無所畏懼。」

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