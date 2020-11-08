薄酒萊新酒來了！ 早鳥預購享優惠

在新冠肺炎疫情延燒下，2020年的薄酒萊新酒還是將如期於2020年11月19日全球統一上市。國內多家葡萄代理商與通路，也先後推出早鳥預購優惠活動，平均有7折左右的優惠。

全家便利商店獨賣法國喬治．杜柏夫（Georges Duboeuf）薄酒萊新酒，預購享近7折優惠，全台限量1200組，售完為止。此外，凡至橡木桶洋酒全國門市購買薄酒萊新酒任兩瓶，就送2020限量薄酒萊防水餐口布，數量有限，送完為止。

根據薄酒萊新酒的2020年採收報告，今年是早熟的年份，花開得早，葡萄的健康狀況不錯，擁有良好收成，新酒品質值得期待。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「相較2019年，2020可說是重獲新生的年份。根據釋出的採收報告，只有六月些微的天氣異常，帶來的寒冷及降雨卻使土壤茁壯，葡萄健康飽滿，口感與香氣也相當豐富，在今年低迷的大環境下，相信2020薄酒萊新酒，能為生活帶來點驚喜。」

今年精采的高等級Beaujolais-Village Nouveau村莊級新酒，包括薄酒萊老大哥等級的喬治．杜柏夫，旗下無論是擁有獨特酒標的全家獨賣款，還是超高人氣的薄酒萊粉紅新酒，都是歷年來的高人氣酒款。

而在布根地長達250年歷史的伯爵藍帶（Bouchard Aine & Fils），則以最高規格的技藝與50年以上的老藤釀造，口感值得期待。

至於布根地唯一的女性莊主傳奇樂花園（Leroy），堅持以自然動力法種植葡萄，只釀造最優秀的年份，也是死忠酒迷的心頭好。

袁德珮補充：「薄酒萊新酒宗旨就是即飲，才能越快同步感受葡萄初摘的新鮮度。薄酒萊新酒因使用特殊的二氧化碳浸漬法發酵，保留了葡萄酒清爽的口感和豐富的花果香，所以最佳飲用期大多在上市後1至2個月內。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康