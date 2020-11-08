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八色小籠包、韓式三明治都「買1送1」！雙11美食搶優惠
隨著雙11即將到來，許多餐飲業者也紛紛推出不同的特價優惠。以八色小籠包為代表的「樂天皇朝」，限時推出「八色小籠包買1送1」的優惠；同集團的「美滋鍋」，則是順勢推出雙人午茶套餐。至於來自韓國的「Isaac Toast」，也有三明治買1送1的方案。
隸屬於新加坡樂天集團的「樂天皇朝」，自2015年首度登台，目前在台有2間分店，提供多款中華經典料理，其中又以「八色小籠包」為招牌特色料理。在8種不同顏色的小籠包中，分別包裹著起司、黑松露、人參、麻辣等8種不同口味的餡料，增添用餐樂趣與變化。至於2019年抵台的「美滋鍋」，則是專為女性族群所設計的鍋物餐廳，打造出適合打卡的粉紅色氛圍環境，還有膠原蛋白養顏美容鍋、滋補養生香辣鍋等湯底，以及超過200種的食材可供選擇。
11月10日至11月12日期間，凡透過EZ Table平台，並預付每人300元的費用，即可享樂天皇朝八色小籠包買1送1的優惠，現省348元，適用兌換日期為11月10日至2021年1月10日。至於美滋鍋自即日起的每周一至周五的11:00～16:00期間，推出「雙人午茶優惠套餐」，內含美國特選霜降雪花牛、、台灣活菌豬梅花肉、海鮮盤、火鍋料、蔬菜盤等不同食材，原價每份1,532元，優惠價798元，現省734元。同時晚間21:30後入場用餐，可享火鍋食材8折優惠。
至於創立於1995年的「Isaac Toast」，在韓國已經有超過800間門市，被網友暱稱為「韓國美而美」，包括澳門、香港等地均有分店，目前在台也有12間門市。為慶祝雙11，11月9日至11月13日期間，每天上午11點至12點，至門市消費任一口味「MVP系列三明治」，就送一張價值95元的「MVP BBQ醬烤牛肉三明治」兌換券，送完為止。
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