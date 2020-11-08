超萌貓咪吐司快閃「京站Tokyu Hands」日本選物逛過癮

繼Tokyu Hands台隆手創館在復興店率先推出新型態概念店後，京站店也重新改裝打造全新店型，改裝開幕與日本超萌人氣Nekoneko Shokupan貓咪吐司合作，即日起至11月12日期間限定快閃，推出可愛貓咪大頭為造型的生吐司，以及貓掌瑪德蓮，每日限量現做現賣。

貓奴除了在Tokyu Hands台隆手創館京站店買得到貓咪吐司，也可買得到台隆手創館獨家品牌Felissimo貓部系列商品，多合一保濕凝膠的造型就像貓咪俏皮吐舌幫你舔舔讓肌膚保濕；還有肉球QQ凍皂，也是日本人氣話題療癒商品，像是貓咪肉球般的粉嫩顏色和柔嫩觸感，準備讓貓奴融化。

不用出國也有類遊日的心情，台隆手創館京站店集結各式日本話題商品與和風選物，人氣公仔Sonny Angel在京站店設置全台唯一旗艦館，現場展售最新上市的2020奇幻太空限量版，有6款角色和2款隱藏版角色，還有大師收藏系列公仔。