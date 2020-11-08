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去年開賣即完售 JR等五大日本鐵道便當本周北車亮相

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
東武鐵道公司推出「SL大樹日光埋藏金便當PREMIUM」。圖／台鐵局提供
東武鐵道公司推出「SL大樹日光埋藏金便當PREMIUM」。圖／台鐵局提供

2020年第六屆鐵路便當節11月13日至11月16日在台北車站大廳舉辦，台鐵局說，雖然在疫情期間，今年仍邀請到五家日本鐵道業者參與，讓民眾「一站購足」國際及國內鐵道美食。

此次有五家鐵道業者參與，其中JR東日本公司去年創下便當開賣即完售的高人氣，今年有兩款「紅色E6系」及「藍色E7系」新幹線外盒包裝，內盛炸雞、通心粉沙拉；還有職人特製的「深川飯便當」，在醬油高湯飯鋪上鮮美蛤蠣肉及滷星鰻，是道地東京傳統漁師料理。　　

東武鐵道公司推出「SL大樹日光埋藏金便當PREMIUM」，以駛向日光方向的SL大樹號復古觀光蒸汽火車為外包裝，並用台灣在地食材演繹日本散壽司風味，附贈精美金色鏟子造型湯匙，在攤位消費即有機會抽中日本限定小物。

西武鐵道公司從鐵路便當節首屆以來就不曾缺席，此次「秩父滋味味噌豬肉飯」外包裝由世界級建築師妹島和世打造的新型特級電車Laview，集結滿滿的秩父風味味噌料理。今年唯一代表日本山陰地區參展的一畑電車有一百多年歷史，「島根飯糰便當」將山陰特有水產「蜆」及「吻仔魚」包入三角飯糰內，從外觀到口味均帶有地方復古與懷舊風味的便當。　　

近鐵電車公司的「近鐵SHIMAKAZE BOX便當」以人氣觀光特急SHIMAKAZE列車造型為外包裝，盛裝鰻魚飯捲、炸蝦壽司和日式辣雞翅；另一款「近鐵江戶川鰻便當」內含Q彈的白飯、蒲燒入味的鰻魚，搭配清甜的玉子燒。

國內有4家精品飯店參展，南港車站的六福萬怡酒店推出旗下六福客棧特製的「盛餐盒」，日式燒汁牛、避風塘牛板腱佐以中西混搭配菜，並以304雙層不鏽鋼餐盒盛裝。松山車站AMBA意舍飯店「爐烤雲林豬肋排餐盒」，特選雲林黑豬肋排、加上特製紅燒醬料慢烤而成。

台北車站天成飯店打造「嗚比Wubby鐵路便當」，融合廣式燒臘三天王，經過時間與火候把關、鎖住香嫩肉汁。萬華車站的格萊天漾飯店主打「舒肥嫩雞沙拉斜管麵」，舒肥雞胸肉加生菜沙拉，原汁原味營養均衡。

近鐵電車公司的「近鐵SHIMAKAZE BOX便當」。圖／台鐵局提供
近鐵電車公司的「近鐵SHIMAKAZE BOX便當」。圖／台鐵局提供
西武鐵道公司的「秩父滋味味噌豬肉飯」。圖／台鐵局提供
西武鐵道公司的「秩父滋味味噌豬肉飯」。圖／台鐵局提供
JR東日本公司「藍色E7系」便當。圖／台鐵局提供
JR東日本公司「藍色E7系」便當。圖／台鐵局提供
一畑電車「島根飯糰便當」。圖／台鐵局提供
一畑電車「島根飯糰便當」。圖／台鐵局提供

便當 日本 鐵道 台鐵

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