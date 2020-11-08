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影／四重溪溫泉夢幻燈海來了 遊客：不誇張隨便拍都美

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，粉紅燈海暈染溫泉公園，遊客開心直呼「不誇張，隨便拍都美」。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，粉紅燈海暈染溫泉公園，遊客開心直呼「不誇張，隨便拍都美」。記者潘欣中／攝影

全台最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，屏東縣政府近年重建溫泉公園，在暖呼呼的美人湯外，3年前配合台灣燈會打造紫色薰衣草燈海夜景，連兩年成為高人氣的溫泉景點，今年以桃花的粉紅浪漫為元素，又多了分唯美和愛情浪漫感；縣長潘孟安昨晚點燈啟動，為3個月的溫泉季拉開序幕，首日吸引上千民眾爭睹美景，遊客開心直呼：「不誇張，隨便拍都美！」

每年11月初展開的四重溪溫泉溫觀光季，繼去年以紅色燈飾營造「夜間賞楓」和日式溫泉鄉氛圍後，今年以粉紅燈海暈染溫泉公園，新增的桃花高跟鞋、桃花隧道和彷如翩翩飛舞的蝴蝶，試燈期間即吸引民眾搶拍po網分享，昨晚正式點燈，公園滿是人潮；潘孟安說，在199縣道另一端的牡丹鄉旭海溫泉區，也打造成世外桃源，民眾可享受2種不同的溫泉風情。

四重溪溫泉公園內泡腳池棚頂上滿滿桃花綻放，池上可見朵朵桃花倒映，泡腳同時賞桃花，別有番情趣；不管是桃花隧道或是桃花林，讓人不自覺停下腳步，靜靜地沉浸在幸福感中。翩翩飛舞的蝴蝶燈飾、美麗的高跟鞋燈飾、藤花飄搖的旅服中心及小朋友最愛的粉紅旋轉木馬，都為園區內增添不同風趣；公園旁的文化小徑與溫泉街，輕鬆自在的悠閒氛圍，讓民眾泡完溫泉後愜意而行。

今年四重溪溫泉季除了浪漫燈飾外，縣府還規畫「桃花戀語」、「Cosplay大賽」、「求婚事務所」活動，邀民眾共同感受桃花朵朵開的幸福感；接駁車搭配既有的518公車，從上午8點到晚上10點往返枋寮火車站，每天回枋寮火車站的末班車，會停靠潮州火車站及屏東轉運站，今年特別加開往返墾丁的新路線，從中午12點到晚上10點，每小時1班，身心障礙者巷七能免費預約復康巴士。因公園停車場容納量有限，警方提醒山下另有專屬大型停車場。

屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，粉紅燈海暈染溫泉公園。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，粉紅燈海暈染溫泉公園。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，粉紅燈海暈染溫泉公園。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，粉紅燈海暈染溫泉公園。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，新增桃花高跟鞋是拍照熱點。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，新增桃花高跟鞋是拍照熱點。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，遊客開心直呼「不誇張，隨便拍都美！」。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，遊客開心直呼「不誇張，隨便拍都美！」。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，泡腳池棚頂上滿滿桃花綻放，池上可見朵朵桃花倒映，泡腳同時賞桃花。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，泡腳池棚頂上滿滿桃花綻放，池上可見朵朵桃花倒映，泡腳同時賞桃花。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，粉紅燈海暈染溫泉公園。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，粉紅燈海暈染溫泉公園。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，縣長潘孟安、立委周香米帶著小朋友開心逛桃花隧道。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，縣長潘孟安、立委周香米帶著小朋友開心逛桃花隧道。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，粉紅燈海暈染溫泉公園。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉季昨晚由溫泉公園點燈拉開序幕，粉紅燈海暈染溫泉公園。記者潘欣中／攝影

溫泉季 屏東縣政府 火車站 潘孟安

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