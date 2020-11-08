影／四重溪溫泉夢幻燈海來了 遊客：不誇張隨便拍都美

全台最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，屏東縣政府近年重建溫泉公園，在暖呼呼的美人湯外，3年前配合台灣燈會打造紫色薰衣草燈海夜景，連兩年成為高人氣的溫泉景點，今年以桃花的粉紅浪漫為元素，又多了分唯美和愛情浪漫感；縣長潘孟安昨晚點燈啟動，為3個月的溫泉季拉開序幕，首日吸引上千民眾爭睹美景，遊客開心直呼：「不誇張，隨便拍都美！」

每年11月初展開的四重溪溫泉溫觀光季，繼去年以紅色燈飾營造「夜間賞楓」和日式溫泉鄉氛圍後，今年以粉紅燈海暈染溫泉公園，新增的桃花高跟鞋、桃花隧道和彷如翩翩飛舞的蝴蝶，試燈期間即吸引民眾搶拍po網分享，昨晚正式點燈，公園滿是人潮；潘孟安說，在199縣道另一端的牡丹鄉旭海溫泉區，也打造成世外桃源，民眾可享受2種不同的溫泉風情。

四重溪溫泉公園內泡腳池棚頂上滿滿桃花綻放，池上可見朵朵桃花倒映，泡腳同時賞桃花，別有番情趣；不管是桃花隧道或是桃花林，讓人不自覺停下腳步，靜靜地沉浸在幸福感中。翩翩飛舞的蝴蝶燈飾、美麗的高跟鞋燈飾、藤花飄搖的旅服中心及小朋友最愛的粉紅旋轉木馬，都為園區內增添不同風趣；公園旁的文化小徑與溫泉街，輕鬆自在的悠閒氛圍，讓民眾泡完溫泉後愜意而行。