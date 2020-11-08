聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／四重溪溫泉夢幻燈海來了 遊客：不誇張隨便拍都美
全台最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，屏東縣政府近年重建溫泉公園，在暖呼呼的美人湯外，3年前配合台灣燈會打造紫色薰衣草燈海夜景，連兩年成為高人氣的溫泉景點，今年以桃花的粉紅浪漫為元素，又多了分唯美和愛情浪漫感；縣長潘孟安昨晚點燈啟動，為3個月的溫泉季拉開序幕，首日吸引上千民眾爭睹美景，遊客開心直呼：「不誇張，隨便拍都美！」
每年11月初展開的四重溪溫泉溫觀光季，繼去年以紅色燈飾營造「夜間賞楓」和日式溫泉鄉氛圍後，今年以粉紅燈海暈染溫泉公園，新增的桃花高跟鞋、桃花隧道和彷如翩翩飛舞的蝴蝶，試燈期間即吸引民眾搶拍po網分享，昨晚正式點燈，公園滿是人潮；潘孟安說，在199縣道另一端的牡丹鄉旭海溫泉區，也打造成世外桃源，民眾可享受2種不同的溫泉風情。
四重溪溫泉公園內泡腳池棚頂上滿滿桃花綻放，池上可見朵朵桃花倒映，泡腳同時賞桃花，別有番情趣；不管是桃花隧道或是桃花林，讓人不自覺停下腳步，靜靜地沉浸在幸福感中。翩翩飛舞的蝴蝶燈飾、美麗的高跟鞋燈飾、藤花飄搖的旅服中心及小朋友最愛的粉紅旋轉木馬，都為園區內增添不同風趣；公園旁的文化小徑與溫泉街，輕鬆自在的悠閒氛圍，讓民眾泡完溫泉後愜意而行。
今年四重溪溫泉季除了浪漫燈飾外，縣府還規畫「桃花戀語」、「Cosplay大賽」、「求婚事務所」活動，邀民眾共同感受桃花朵朵開的幸福感；接駁車搭配既有的518公車，從上午8點到晚上10點往返枋寮火車站，每天回枋寮火車站的末班車，會停靠潮州火車站及屏東轉運站，今年特別加開往返墾丁的新路線，從中午12點到晚上10點，每小時1班，身心障礙者巷七能免費預約復康巴士。因公園停車場容納量有限，警方提醒山下另有專屬大型停車場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言