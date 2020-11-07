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「九尾狐傳」李棟旭搶先過耶誕 巨型聖誕樹空降首爾FENDI
近期演出韓劇「九尾狐傳」的李棟旭，以陰鬱鬼魅的氣質再度成為話題，他和韓藝瑟共同出席FENDI首爾Galleria百貨公司外牆耶誕樹的活動，也展現高顏值的帥氣。
FENDI在11月初揭開耶誕佳節的序幕，在首爾Galleria百貨登場，設計靈感來自FENDI Pack，以實用配飾帶來幽默大膽的設計，奪目的FENDI經典黃、粉紅色購物袋和禮盒，組裝出生動有趣的造型。FENDI精心佈置出歡樂耶誕節的氣氛，架起12公尺高的巨型耶誕樹，裝飾了FENDI、LOVE、FF吊飾及數以千計的吊燈，有著童話世界中水晶吊燈的奢華，夢幻而燦爛，取材自FENDI ROMA Holiday系列的豐富細節，洋溢歡騰氣息；樹底下是奢華的禮物盒，從樹底抬頭張望，則有熠熠生輝的FENDI FF標誌映入眼簾，像是懸空在夜色中，打造炫目的視覺效果。
FENDI也同步在Galleria東館1樓開設2020秋冬男、女裝期間限定店，呈獻品牌的全新款式，也陳列FENDI ROMA Holiday耶誕單品，包括全球首度發售的FENDI Pack系列、Peekaboo ISeeU和Baguette等包款；首爾Galleria的耶誕裝飾形象，與羅馬Palazzo FENDI、米蘭蒙特拿破崙大街、東京Ginza 6同步登場，展至12月31日止。
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