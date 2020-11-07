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500趴／500輯首場派對「500趴」 現場擠爆5萬人、線上百萬人收看
聯合報系「500輯」舉辦首個複合派對市集活動「500趴」， 今日於台北101購物中外水舞廣場熱鬧登場，除一次集結米其林二星餐廳RAW江振誠、「興波咖啡」吳則霖、「麵包埠」陳耀訓、「Draft land」鄒斯傑、「Keya Jam」柯亞等五大世界冠軍，現場並邀請到剛出爐的金曲獎歌后魏如萱、動力火車、張震嶽，新生代樂團海豚刑警、美秀集團參與，整日活動參與人數破50,000人次、線上瀏覽次數更破百萬。
其中米其林二星餐廳RAW為首次出攤，帶來超限量的「台味套餐」500份，除了餐點另有飲品「台芭線」，有吃也有喝，從早上九點已引起爆量排隊人潮；江振誠除了變身超人氣收銀員，最後更與每一位未能購買但排隊的民眾親自致意，十足親民；而麵包埠陳耀訓與台東長濱Sinasera 24主廚楊柏偉聯手、使用台東在地食材的「海味刈包」同樣引起超長排隊人潮，此外Draft Land現場也賣出特調2,000杯，一度緊急追加原料。
現場來賓除了PcHome董事長詹宏志與設計師詹朴、生活美學名家朱平，娛樂名人如胡瓜、「國師」唐綺陽、電視製作人詹仁雄、活動策展人葉忠宜、種子音樂創辦人田定豐、音樂人美食評論家高琹雯也都到場參與。其中世界調酒冠軍鄒斯傑表示，500輯與Draft land的精神相同，就是「做出突破、並且做我們相信的事情。」活動策展人之一、曾負責國慶主視覺的是設計葉忠宜則表示，500輯注意到了報社傳統閱聽群眾以外的年青族群，值得肯定。
500趴是聯合報鎖定設計、質感青年、藝術生活風格的子頻道「500輯」的首場實體派對，除了成功從線上走入線下、觸及年輕族群，更透過虛實串連，整合生活、餐飲、藝文設計的市集派對，更是傳統報業首見，也象徵為新聞傳播領域寫下嶄新一頁。
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