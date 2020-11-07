多位世界冠軍聯手出攤！「500趴」世代混搭派對超人氣

聯合報系「500趴」活動昨日於101水舞廣場完美落幕。參與的星級主廚、世界冠軍職人都高度肯定，由於許多話題攤位都是配合市集初次出攤，職人與主廚都特別興奮，也對世代混搭的活動主軸抱持肯定態度，認為將能激發更多創意能量。

名廚江振誠與米其林二星RAW團隊是首次配合市集出攤，江振誠對此表示緊張而興奮，雖然現場四個時段只有台味餐飲套餐500份，但他說「只要有排就有機會」，同時他親自擔任「大家的收銀員」，全日都在活動現場親自備餐、招呼客人，展現親民身段。曾獲世界麵包大賽冠軍的陳耀訓則表示，原本已對「500輯」強調職人、混搭世代的主題特別感興趣，同時對現場散發的活力印象深刻；而長濱「Sinasera 24主廚楊柏偉則指出原本在台東開業三年，除了是初次擺攤特別新鮮，500趴呈現的設計、質感也相當吸引人，加上同時聚集不同領域職人，對他而言是非常特別的一次體驗。

而曾獲世界果醬冠軍「好食光」的柯亞則覺得：由於疫情關係讓她可以好好琢磨，而500趴也像一次年終成績單的驗收；而500輯對她而言像是去理解不同時代，她也非常欣賞500輯以新生代可理解的載體與容量，發掘台灣各地非主流的訊息，也讓市場因這些交流與琢磨變得更為精彩。