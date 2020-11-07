500趴／吸引突破三萬人 嵜本吐司、藍儂咖哩提前賣光！

今日於台北101旁水舞廣場舉行的戶外大型質感派對「500趴」，精彩的現場演出、美味餐點和各式市集攤位吸引超過三萬人次到場，絡繹不絕的人氣和今日白天氣溫一樣非常旺。

這次活動現場除了有世界麵包大賽冠軍陳耀訓與台東Sinasera 24主廚楊柏偉攜手推出「海味刈包」、國際名廚江振誠帶領RAW團隊首次出攤市集推出特製的限定套餐等之外，還網羅了許多名店、餐廳推出限定的商品，都引起熱烈反應。

像是來自大阪的SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店首度與世界冠軍果醬女王柯亞聯手，推出一日限定的玉荷包果醬攜手高級生吐司雙組合，業者透露：「其實準備500份已經非常多了，但今日的銷售狀況出乎意料的好，從早上開幕前就已經陸續有人排隊等候，下午人潮更多，預計會在活動結束前就全部售完。」另外，披薩有張臉 x 金色三麥 x nom nom三方聯名，其中推出的一日限定的「炒麵PIZZA」也讓顧客感到非常新奇，麻辣炸雞也很受歡迎。陳小曼 x AHA Saloon推出的藍儂咖哩飯在晚上5:30前就已銷售一空，顧客評價超好。