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500趴／吸引突破三萬人 嵜本吐司、藍儂咖哩提前賣光！
今日於台北101旁水舞廣場舉行的戶外大型質感派對「500趴」，精彩的現場演出、美味餐點和各式市集攤位吸引超過三萬人次到場，絡繹不絕的人氣和今日白天氣溫一樣非常旺。
這次活動現場除了有世界麵包大賽冠軍陳耀訓與台東Sinasera 24主廚楊柏偉攜手推出「海味刈包」、國際名廚江振誠帶領RAW團隊首次出攤市集推出特製的限定套餐等之外，還網羅了許多名店、餐廳推出限定的商品，都引起熱烈反應。
像是來自大阪的SAKImoto Bakery嵜本高級生吐司專門店首度與世界冠軍果醬女王柯亞聯手，推出一日限定的玉荷包果醬攜手高級生吐司雙組合，業者透露：「其實準備500份已經非常多了，但今日的銷售狀況出乎意料的好，從早上開幕前就已經陸續有人排隊等候，下午人潮更多，預計會在活動結束前就全部售完。」另外，披薩有張臉 x 金色三麥 x nom nom三方聯名，其中推出的一日限定的「炒麵PIZZA」也讓顧客感到非常新奇，麻辣炸雞也很受歡迎。陳小曼 x AHA Saloon推出的藍儂咖哩飯在晚上5:30前就已銷售一空，顧客評價超好。
而現場也有不少知名咖啡攤也吸引了大量排隊人潮，像是台灣首位在世界冠軍咖啡師大賽（WBC）奪冠的吳則霖帶領Simple Kaffa興波咖啡團隊就表示，他們從今天開店起就忙到沒有停過，「中午前後、下午兩點人潮最高峰，目前雖然還沒有統計大約的銷售數量，但遠遠超出原本預期。」森³ sunsun museum同樣也表示備料真的不夠用，晚上5:00左右就已售完。
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