「跨年房」開賣！君悅煙火房型秒殺 跨年夜已訂七成

2021跨年，101煙火如期施放，位處信義區黃金觀賞點的台北君悅酒店12月31日跨年夜精彩可期，包括館內連年入場一票難求的凱寓「煙火派對」(3,680元)、熱舞美酒包場首選君寓「DJ狂放之夜」(2,080元)、Ziga Zaga聯手六人拉丁樂團「暢饗時尚派對(1,980元)，以及Cheers歡飲廊以迷你音樂會規格打造的「迷幻跨年時光 (每位低消1,500元起)。

台北君悅表示，將從12月31日當晚5點至凌晨1點推出各種主題派對，網羅樂團現場演唱、魅力DJ、魔幻塔羅及熱舞表演輪番上陣，美酒佳餚供應不間斷，還可近距離欣賞台北101跨年煙火秀，迎接嶄新2021！

台北君悅酒店總經理陳隆慶指出，台北君悅的跨年夜向來是全台最具指標看頭的派對據點，整個信義商圈聚集活動人潮，儘管今年少了國際觀光客，但中、南部民眾跨年假期北上出遊的需求較往年增加，面101的景觀煙火房型甫於專案推出旋即訂滿，目前訂房已近七成；館內八間餐廳不僅推出升級跨年菜色，凱菲屋、彩日本料理兩間自助餐廳亦加開兩輪餐期迎戰，期能為Q4總體營收挹注兩成增幅。

台北君悅酒店能近距離一覽CNN評選─全球十大跨年必看的台北101璀璨煙火，即起推出的12月31日跨年住房，每晚27,400元起；限量「跨年煙火假期」住房專案，入住君悅豪華客房每晚33,360元起，含早餐、君寓跨年派對入場券2張，獨享台北101跨年煙火第一排，貴賓專屬席位，住宿期間可免費享用Mini bar一次。

位於台北君悅酒店三樓的凱寓，是距離世界級地標101煙火最近的露天派對場地，12月31日晚間10點至凌晨1點舉辦「跨年煙火派對」(每位3,680元，12月15日前購票享早鳥優惠3,380元，晚間10時開放入場，限量搶訂)，今年以紐約街景為靈感，打造一系列佳餚，以及紅、白酒及氣泡酒等無限暢飲，搭配現場Live Band樂團演出與塔羅牌占卜等精彩活動，熱力迎接新年。

酒店一樓君寓跨年夜也推出「狂放DJ之夜」(每位2,080元，12月15日前早鳥優惠1,900元；另有限量座區席次，每位2,680元，需四人成行，享酒精飲品無限暢飲與派對拼盤乙份)，現場邀請知名DJ Hanson坐鎮，跨年夜狂放熱力樂音，凌晨1時前無限供應啤酒、調酒、果汁與軟性飲料，並享一樓煙火VIP區優先入席。

此外，12月31日跨年晚餐也選擇多元，凱菲屋、彩日本料理自助餐廳特開設六點及八點半兩輪餐期；連續三年榮獲必比登推薦的寶艾西餐廳推出「潮‧豪華跨年海陸盛宴」(每套3,600+10%)。漂亮海鮮餐廳及雲錦中餐廳也供應中式跨年套餐，每位2,800元，隨餐另贈送義大利氣泡酒一杯。可洽：02-2720-1230餐飲訂席中心。

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