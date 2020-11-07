牛排控吃起來！雙11限定 樂雅樂牛排買一送一

繼去年雙11限定牛排買一送一活動反應熱烈，訂位迅速秒殺，樂雅樂今年特別加入「日本秋田黑毛和牛」、「波士頓龍蝦」、「美國安格斯牛排」、「紐西蘭牛排」以及「北海道3S大干貝」等主餐，於11月11日當天推出「指定牛排買一送一」活動。

Royal Host 樂雅樂家庭餐廳表示，今年雙11活動不僅有「沙朗牛排鮮蔬海鮮拼盤」，一次品嚐沙朗牛排、香煎Q彈藍鑽蝦、多汁香料雞排等熱門餐點，也特別推出四款牛排餐點，分別為「日本秋田A5黑毛和牛」，擁有入口即化的夢幻口感；「奢華龍蝦牛排」嚴選波士頓龍蝦搭配紐西蘭沙朗牛排；「美國安格斯紐約客牛排 10 盎司」則選用以鮮甜柔嫩聞名的 100%純正黑安格斯牛，還有樂雅樂經典餐點「香煎牛排干貝」，以紐西蘭沙朗牛排搭配北海道 3S 大干貝的海陸雙拼。