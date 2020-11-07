快訊

最後掙扎？川普訴諸最高法院 盼複製小布希20年前戲碼

台灣大賽G6／獅隊潘武雄安打攻兩分 2:0領先兄弟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四重溪溫泉季浪漫登場 遊客怎麼拍都美

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，宛如座粉紅浪漫樂園，今晚點燈。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，宛如座粉紅浪漫樂園，今晚點燈。記者潘欣中／攝影

全台最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，縣府導入日式風格重建溫泉公園，繼前年以紫色薰衣草燈海搭上台灣燈會熱潮，去年化為楓紅燈海，吸引大批遊客造訪，今年再以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，還有旋轉木馬，宛如座粉紅浪漫樂園。縣長潘孟安今晚主持點燈儀式，為長達3個月的四重溫泉季揭開序幕。

四重溪溫泉在日治時代被譽為台灣四大名湯之一，沈寂半世紀後，縣府向中央爭取經費投入上億元重建溫泉公園、開辦觀光溫泉季活動，前年起配合台灣燈會以燈海將溫泉公園打造成夢幻浪漫夜景，成為爆紅的旅遊打卡景點；縣府今年以浪漫桃花為主題，試燈美照最近已在網路瘋傳，未演先轟動，加上最近天氣轉涼，泡湯兼賞景旅遊熱潮已先起跑。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，今年溫泉公園有美麗的桃紅燈海，倒映一池桃紅的泡腳池、靜謐舒適的桃林隧道、象徵踩出好人緣的桃花高跟鞋、翩翩飛舞的花蝴蝶和旅服中心屋簷下隨風飄逸的桃花，周邊小徑及溫泉老街也染上桃花粉顏，還有期間限定的旋轉木馬；遊客在車城鄉、牡丹鄉住一晚或餐飲小吃消費滿1000元，憑發票或收據可兌換限量紀念品桃花福袋一份。

在浪漫燈海夜景、交通接駁車外，縣府今年特別推出「求婚事務所」，徵選3對幸福戀人，只要愛情故事夠精彩都可在11月22日前至官網報名，準備溫泉季文創品、新人專屬客製化夜燈及溪溫泉雙人住宿券等超值好禮和求婚過程紀錄影片；11月21日有首屆溫泉季Cosplay大賽，徵選20組參賽者詮釋最愛的角色。

和四重溪溫泉區同在199縣道、20分鐘車程的牡丹鄉旭海溫泉區，是鄉公所委由社區經營的公共造產，有付費的室內溫泉浴室、家庭湯屋和露天泡腳池，旭海溫泉觀光季接著在下周六登場，鄉公所導入阿塱壹古道旭海村前段生態導覽、原民部落人文微旅行等遊程，適合一日遊。

屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，宛如座粉紅浪漫樂園，今晚點燈。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，宛如座粉紅浪漫樂園，今晚點燈。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，宛如座粉紅浪漫樂園，今晚點燈。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，宛如座粉紅浪漫樂園，今晚點燈。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，宛如座粉紅浪漫樂園，今晚點燈。記者潘欣中／攝影
屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園今年以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，宛如座粉紅浪漫樂園，今晚點燈。記者潘欣中／攝影

溫泉季 台灣燈會 屏東縣

延伸閱讀

為口罩肌、敏感肌找解方 法醫美品牌千萬打造肌膚藍圖基地

2020新北溫泉季今登場 限量溫泉包上網搶就能免費拿

抹茶山下泡湯！礁溪全新「呆水溫泉」清水模建築+每房獨立溫泉，盡享日式渡假風

心理測驗／旅遊最期待美食還是風景？ 測出未來三個月動向

相關新聞

500趴／徠卡、BOSE頂級質感 eReady、渣打展夢想

由500輯主辦的「500趴」今（11月7）日於台北市信義區水舞廣場登場，現場熱鬧非凡、人潮水泄不通。不同領域的頂級質感品...

四重溪溫泉季浪漫登場 遊客怎麼拍都美

全台最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，縣府導入日式風格重建溫泉公園，繼前年以紫色薰衣草燈海搭上台灣燈會熱潮，去年化為楓紅燈...

500趴／大口吃肉、大口喝酒 破8000人次湧進「500趴」

由「500輯」在台北101水舞廣場主辦的「500趴」，開趴4小內湧進超過8000人，成為台北本週末的爆人氣市集，也成為今...

牛排控吃起來！雙11限定 樂雅樂牛排買一送一

繼去年雙11限定牛排買一送一活動反應熱烈，訂位迅速秒殺，樂雅樂今年特別加入「日本秋田黑毛和牛」、「波士頓龍蝦」、「美國安...

宅經濟！零食點心業績俏 洋芋片、巧克力、蘋果酥出新招

今年受疫情影響，許多人下班休假只想在家窩著，追劇成了最好的消遣娛樂，也意外推升零食、點心的銷售業績持續增長，進入秋冬年底...

雙11量販超市也參戰！全聯買1送1、愛買點數10倍送

迎接雙11，超市量販也加入戰局，線上線下同步推出優惠活動搶商機！全聯福利中心自11月10至至11月12日限時3天，實體門...

500趴／來變美！Meeta、藝群、MEKO美妝、無限奇肌齊聚

由「500輯」舉辦，2020年底最有質感的戶外派對「500趴」，今天（11月7日）在台北101水舞廣場盛大舉辦，現場有不...

500趴／日常生活攤位 玩遊戲抽洗手乳、咖啡一年份

由「500輯」首次主辦的質感派對「500趴」今（11/7）天在台北101水舞廣場盛大登場，在「世代混搭、質感重擊」的主題...

插畫家馬來貘「人面海豹」照 比巴黎世家走更前面！？

時尚品牌BALENCIAGA（巴黎世家）經常在官方IG發表有趣的照片，無論是造型或是場景都常幽默到讓人會心一笑，像是之前...

500趴／藝術家駐點快閃 「似顏繪」攤位人氣爆棚

由「500輯」主辦的「500趴」今早於台北101水舞廣場盛大展開，號召30個品牌齊聚現場，包含飲食、手作、遊樂到藝術家似...

為口罩肌、敏感肌找解方 法醫美品牌千萬打造肌膚藍圖基地

自今年初爆發以來，新冠肺炎疫情至今仍在全球各地肆虐不斷，防疫長期持續消毒及臉部佩戴口罩，再加上現在又進入敏感好發旺季的秋...

500趴／人氣紅不讓 500趴美食成為信義區亮點

由「500輯」主辦、2020年秋末最受矚目盛會「500趴」今天在台北101水舞廣場登場。結合華麗音樂組合、藝術策展、獨家...

熱門新聞

入冬節氣「立冬」來了！吃薑母鴨很NG？把握這些原則好過冬

北部雨彈要來了！ 雙北等6縣市大雨特報 今高溫明暴跌

新衣服能不洗直接穿？專家曝「慘痛經驗」 網驚：以前都穿錯

500趴明天開趴！台北101水舞廣場 免費入場

中捷綠線將試營運 18站免費搭

星宇1.8萬票價很貴？幫你盤點疫情時期飛東京機票多少錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。