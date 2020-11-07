四重溪溫泉季浪漫登場 遊客怎麼拍都美

全台最南的屏東縣車城鄉四重溪溫泉區，縣府導入日式風格重建溫泉公園，繼前年以紫色薰衣草燈海搭上台灣燈會熱潮，去年化為楓紅燈海，吸引大批遊客造訪，今年再以浪漫桃花為主題，遍地閃爍的桃紅燈海和特色燈飾，璀璨迷人，還有旋轉木馬，宛如座粉紅浪漫樂園。縣長潘孟安今晚主持點燈儀式，為長達3個月的四重溫泉季揭開序幕。

四重溪溫泉在日治時代被譽為台灣四大名湯之一，沈寂半世紀後，縣府向中央爭取經費投入上億元重建溫泉公園、開辦觀光溫泉季活動，前年起配合台灣燈會以燈海將溫泉公園打造成夢幻浪漫夜景，成為爆紅的旅遊打卡景點；縣府今年以浪漫桃花為主題，試燈美照最近已在網路瘋傳，未演先轟動，加上最近天氣轉涼，泡湯兼賞景旅遊熱潮已先起跑。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，今年溫泉公園有美麗的桃紅燈海，倒映一池桃紅的泡腳池、靜謐舒適的桃林隧道、象徵踩出好人緣的桃花高跟鞋、翩翩飛舞的花蝴蝶和旅服中心屋簷下隨風飄逸的桃花，周邊小徑及溫泉老街也染上桃花粉顏，還有期間限定的旋轉木馬；遊客在車城鄉、牡丹鄉住一晚或餐飲小吃消費滿1000元，憑發票或收據可兌換限量紀念品桃花福袋一份。

在浪漫燈海夜景、交通接駁車外，縣府今年特別推出「求婚事務所」，徵選3對幸福戀人，只要愛情故事夠精彩都可在11月22日前至官網報名，準備溫泉季文創品、新人專屬客製化夜燈及溪溫泉雙人住宿券等超值好禮和求婚過程紀錄影片；11月21日有首屆溫泉季Cosplay大賽，徵選20組參賽者詮釋最愛的角色。