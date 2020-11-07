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500趴／徠卡、BOSE頂級質感 eReady、渣打展夢想

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
台鈴eReady。記者陳立凱／攝影
台鈴eReady。記者陳立凱／攝影

由500輯主辦的「500趴」今（11月7）日於台北市信義區水舞廣場登場，現場熱鬧非凡、人潮水泄不通。不同領域的頂級質感品牌也都紛紛設置攤位，以不同方式展現自身品牌力：頂級相機徠卡（LEICA）、新世代電動車eReady、渣打銀行、頂級音響BOSE、以及特別使用金賓（Jim Bean）創造新世代特調的Draftland等，為本日活動帶來超乎想像的熱烈人氣。

徠卡相機現場販售引網僅在VIP活動出現過的相機造型雞蛋糕，造型討喜、香氣濃郁引起大排長龍，現場亦展示經典頂級相機。除此之外，品牌更提供一定名額事前已經上網預約的民眾專業的攝影技巧教學活動，由專業攝影師帶領至附近進行外拍教學。由台鈴與GOGORO於2019年開始投入研發的全新世代智慧型雙輪電動車eReady，在現場則展出一台白色的eReadyFun車款供民眾鑑賞，並由現場專業人員提供詳細解說，讓有興趣的消費者可以就近前往大安森林公園的旗艦店試乘，在現場若完成線上問券，還能獲得方便的遮陽小傘。

渣打銀行現場設置的未來日報打卡區，是以「Futuremakers築夢工作坊」公益計畫為訴求的設計，聚焦在「教育」、「就業」及「青年企業家」的計畫，以支持來自低收入戶及視障族群的弱勢青年。現場拍照打卡上傳並留言，即可參加抽獎活動，抽中可獲得一只施華洛世奇紀念環保杯。頂級音響BOSE的攤位展示並販售品牌最新的新品如無線藍芽耳機及消音無限藍牙耳機等，而現場詢問度從一早攤位設起便持續不斷的則是獨門的太陽眼鏡，可以藍牙連接手機具備接聽電話等多種功能，除了去年推出的經典款，還有上個月才上市的貓眼款及運動款，購物即贈的限量30份T10000行動電源立刻送完。

由東區名店DRAFTLAND以金賓專為500趴所打造的專屬特調，共有三款融入萊姆酒的「500趴重擊」帶有金桔酸味與咖啡香氣，是最具人氣的口味。採用黑醋栗、Amaro草本利口酒、與柚子的「莓果酸混搭」，香氣酸甜，「質感開趴之必要」是以店內熱賣款改版的獨家創作，是加入氣泡和鳳梨香甜氣味的highball型飲品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

徠卡相機攤位雞蛋糕。記者孫曼／攝影
徠卡相機攤位雞蛋糕。記者孫曼／攝影
DRAFTLAND/ Jim Bean攤位。記者吳致碩／攝影
DRAFTLAND/ Jim Bean攤位。記者吳致碩／攝影
渣打銀行拍照打卡抽獎贈送施華洛世奇隨身杯。記者孫曼／攝影
渣打銀行拍照打卡抽獎贈送施華洛世奇隨身杯。記者孫曼／攝影
渣打銀行拍照打卡區。記者孫曼／攝影
渣打銀行拍照打卡區。記者孫曼／攝影
DRAFTLAND/ Jim Bean攤位。記者吳致碩／攝影
DRAFTLAND/ Jim Bean攤位。記者吳致碩／攝影
徠卡相機攤位商品展示區。記者吳致碩／攝影
徠卡相機攤位商品展示區。記者吳致碩／攝影
徠卡相機攤位人潮。記者吳致碩／攝影
徠卡相機攤位人潮。記者吳致碩／攝影
BOSE單位人潮。記者孫曼／攝影
BOSE單位人潮。記者孫曼／攝影
eREADY攤位。記者孫曼／攝影
eREADY攤位。記者孫曼／攝影
渣打銀行抽獎活動。記者孫曼／攝影
渣打銀行抽獎活動。記者孫曼／攝影
DRAFTLAND/ Jim Bean攤位人潮。記者吳致碩／攝影
DRAFTLAND/ Jim Bean攤位人潮。記者吳致碩／攝影
徠卡相機攤位雞蛋糕。記者孫曼／攝影
徠卡相機攤位雞蛋糕。記者孫曼／攝影
DRAFTLAND/ Jim Bean攤位。記者吳致碩／攝影
DRAFTLAND/ Jim Bean攤位。記者吳致碩／攝影
徠卡相機攤位商品展示區。記者孫曼／攝影
徠卡相機攤位商品展示區。記者孫曼／攝影
台鈴eReady。記者陳立凱／攝影
台鈴eReady。記者陳立凱／攝影
徠卡相機攤位雞蛋糕。記者孫曼／攝影
徠卡相機攤位雞蛋糕。記者孫曼／攝影

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