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500趴／大口吃肉、大口喝酒 破8000人次湧進「500趴」

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Draft Land創辦人鄒斯傑率領團隊，為「500趴」獨家打造3款Draft Land × Jim Beam聯名派對特調。記者／吳致碩攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Draft Land創辦人鄒斯傑率領團隊，為「500趴」獨家打造3款Draft Land × Jim Beam聯名派對特調。記者／吳致碩攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

由「500輯」在台北101水舞廣場主辦的「500趴」，開趴4小內湧進超過8000人，成為台北本週末的爆人氣市集，也成為今天臉書最熱門的打卡點之一。

甫獲「2020世界百大酒吧」肯定、也是「亞洲50大最佳酒吧」的Draft Land，以及將首次出攤獻給「500趴」的晶華酒店，雙雙成為「500趴」現場超人氣排隊熱點，自11點起開場起就人潮不斷。

Draft Land創辦人鄒斯傑說：「我有點驚訝，才11點就有這麼多人！讓我一早就有一種Party的感覺。」

Draft Land是由Drinks Lab所創立的汲飲式雞尾酒 （Cocktails On Tap）品牌，提出「to be free」 的品牌精神，主張「雞尾酒生活化」，成功創造全飲酒生活概念。

Draft Land團隊這次以金賓白牌波本威士忌為基底，特調出3款Draft Land × Jim Beam聯名調酒獨獻「500趴」，3款調酒皆以金賓（Jim Beam）美國波本威士忌為基底，分別是「500趴重擊 （500% Punch）」、「莓果酸混搭 （Mix & Match）」與「質感開趴之必要（Party Fizz）」，每杯售價200元。

至今開幕30年的台北晶華酒店，也將首次出攤獻給「500趴」。台北晶華酒店經過幾輪激烈的內部競賽，最終決定推出晶華酒店招牌冠軍再進化的「爐烤牛肉Hey包」與「拉麵系八寶芋泥」，再搭配上晶華酒店與臺虎精釀聯名合作的「台灣在地烏龍精釀啤酒」，讓經典料理世代混搭出好味道，成為現場排隊人龍最長的超人氣組合之一。

台北晶華酒店將整塊爐烤牛肉搬到「500趴」，現場同時出動5位師傅，現切現包；「拉麵系八寶芋泥」也是採用類似「霜淇淋」的販售方式，現點現擠。

來自台北的許先生與施小姐，排隊買到台北晶華酒店的獨家餐點後，先捨不得吃，興奮地用手機在攤位前拍個不停：「還好到得早，所以大概只排了十幾、二十多分鐘就排到了。」

Draft Land創辦人鄒斯傑說得好：「今天就是大口喝酒、大口吃肉啊。在這種Party裡面，就是放開玩，然後開開心心，有一個很好的回憶就好了。」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「質感開趴之必要（Party Fizz）」是Draft Land招牌酒款「Whisky Fizz」的進階變體版。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「質感開趴之必要（Party Fizz）」是Draft Land招牌酒款「Whisky Fizz」的進階變體版。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台北晶華酒店為「500趴」首度出攤，推出「爐烤牛肉Hey包」、「台灣在地烏龍精釀啤酒」、「拉麵系八寶芋泥」（左起）。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台北晶華酒店為「500趴」首度出攤，推出「爐烤牛肉Hey包」、「台灣在地烏龍精釀啤酒」、「拉麵系八寶芋泥」（左起）。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台北晶華酒店的「爐烤牛肉Hey包」，由師傅現切現包。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台北晶華酒店的「爐烤牛肉Hey包」，由師傅現切現包。記者／高婉珮攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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