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雙11量販超市也參戰！全聯買1送1、愛買點數10倍送

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
愛買實體通路推出雙11點數狂飆10倍，線上購物限時開撒1.1折神券。圖／愛買量販提供
愛買實體通路推出雙11點數狂飆10倍，線上購物限時開撒1.1折神券。圖／愛買量販提供

迎接雙11，超市量販也加入戰局，線上線下同步推出優惠活動搶商機！全聯福利中心自11月10至至11月12日限時3天，實體門市祭出超過300項商品買1送1起，更祭出上百項限定商品優惠，日用品、團購美食，甚至生鮮商品、調理食品都包含在內，限定商品瘋殺111元起、加贈111福利點等好康；而電商平台「PXGo!全聯線上購」則祭出滿額限定贈點活動，使用PX Pay支付單日每滿1,111元送1,111點福利點，最高享10%回饋。單筆訂單購買「全火鍋X康乃馨」醫療口罩/全力抗機能口罩任2件並使用PX Pay支付，另可獲得100福利點加碼回饋，每名會員最高上限贈6,000點。

另外，近年全聯也積極擴增預購品項，於11月10日至11月19日同步推出超過10項3C家電品預購，最低下殺2.3折起，其中首度推出的「Switch藍紅主機加精選遊戲組」不只祭出9.1折還可宅配到府，限量100台、「德律風根迷你震動按摩槍」則下殺3.4折，不到千元即可入手。

愛買量販也於線上線下齊推雙11激殺優惠搶客，實體通路全台15家門市推出點數10倍送，即日起至11月11日祭出Happy Go點數限時10倍瘋狂送，活動期間使用HAPPYGO Pay單筆滿1111元贈111點。線上購物則是於蝦皮商城平台開撒1.1折神券；11月10～11日於樂天平台獨家加碼祭出iPhone 12超殺7.3折優惠，雙11當日更推出全館8.9折、3C商品9.8折優惠。

家樂福則是從即日起至11月10日搶先推出雙11暖身活動，活動期間除了多個品牌推出滿額贈，購買線上購物指定活動商品，單筆滿1,111元現折7%，再送1,111元線上折價劵；下單後前1,500名快手民眾還可登記送111購物金。雙11起限時3天，11月11日至11月13日全站指定商品消費滿額1,111元享11%折扣，每晚8～9時更於家樂福FB粉絲團/LINE官方帳號推出嗨購直播，搶購超值家電、日用品還可抽萬元電子禮券。

PXGO!於雙11購物節推出「OFF COFFEEX阪急麵包」超殺合購價，用PX Pay支付再回饋10%，想吃再領無期限，挑戰早餐超低價。圖／全聯福利中心提供
PXGO!於雙11購物節推出「OFF COFFEEX阪急麵包」超殺合購價，用PX Pay支付再回饋10%，想吃再領無期限，挑戰早餐超低價。圖／全聯福利中心提供
全聯「雙11購物節」限時3天線上線下同步優惠，實體門市超過300項商品買1送1起、限定商品瘋殺111元起，線上PXGo!限定回饋10%。圖／全聯福利中心提供
全聯「雙11購物節」限時3天線上線下同步優惠，實體門市超過300項商品買1送1起、限定商品瘋殺111元起，線上PXGo!限定回饋10%。圖／全聯福利中心提供
愛買線上購物樂天平台獨家加碼，iPhone 12折扣優惠最高7.3折。圖／愛買量販提供
愛買線上購物樂天平台獨家加碼，iPhone 12折扣優惠最高7.3折。圖／愛買量販提供
全聯首度推出「Switch藍紅主機加精選遊戲組」預購，並祭出9.1折優惠。圖／全聯福利中心提供
全聯首度推出「Switch藍紅主機加精選遊戲組」預購，並祭出9.1折優惠。圖／全聯福利中心提供

雙11 口罩

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