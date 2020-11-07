雙11量販超市也參戰！全聯買1送1、愛買點數10倍送

迎接雙11，超市量販也加入戰局，線上線下同步推出優惠活動搶商機！全聯福利中心自11月10至至11月12日限時3天，實體門市祭出超過300項商品買1送1起，更祭出上百項限定商品優惠，日用品、團購美食，甚至生鮮商品、調理食品都包含在內，限定商品瘋殺111元起、加贈111福利點等好康；而電商平台「PXGo!全聯線上購」則祭出滿額限定贈點活動，使用PX Pay支付單日每滿1,111元送1,111點福利點，最高享10%回饋。單筆訂單購買「全火鍋X康乃馨」醫療口罩/全力抗機能口罩任2件並使用PX Pay支付，另可獲得100福利點加碼回饋，每名會員最高上限贈6,000點。

另外，近年全聯也積極擴增預購品項，於11月10日至11月19日同步推出超過10項3C家電品預購，最低下殺2.3折起，其中首度推出的「Switch藍紅主機加精選遊戲組」不只祭出9.1折還可宅配到府，限量100台、「德律風根迷你震動按摩槍」則下殺3.4折，不到千元即可入手。

愛買量販也於線上線下齊推雙11激殺優惠搶客，實體通路全台15家門市推出點數10倍送，即日起至11月11日祭出Happy Go點數限時10倍瘋狂送，活動期間使用HAPPYGO Pay單筆滿1111元贈111點。線上購物則是於蝦皮商城平台開撒1.1折神券；11月10～11日於樂天平台獨家加碼祭出iPhone 12超殺7.3折優惠，雙11當日更推出全館8.9折、3C商品9.8折優惠。