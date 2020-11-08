珍藏生命的吉光片羽…文青必去全台30大特色獨立書店

迷人的書店逛都逛不膩

對很多人而言，書店是一個充滿能量並且能夠沈澱浮躁心情的地方，比起認真在賣書的書店，當今有許多獨立書店更吸引愛書之人，每個獨立書店的店主都各有特色，喜歡的書籍種類不盡相同，卻都是一樣的精挑細選，這也是獨立書店最迷人之處。

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出文青絕對不能錯過的全台三十家特色獨立書店，快來看看這些書店裡有什麼樣特別的選書和特色氛圍，找個優閒的下午前往一探究竟吧！

image source:fb/青鳥書店

第27名：無論如河

地址：新北市淡水區中正路5巷26號2樓

「無論如河」是一家位於淡水河邊的獨立書店，店裡有個戶外陽台可以一邊看書一邊看風景，藍天綠水美不勝收。這間書店是由一群護理人員一起建立的，把勞動議題、社會關懷還有護理相關的概念帶進書店，讓這裡成為一間「療癒書店」，來這裡看書的人可以從書籍裡面獲得解憂之外，還可以和店員們傾吐心情、相互交流。

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第24名：島呼冊店

地址：嘉義市西區北興街86號

「島呼冊店」既是一間是獨立書店，同時也是一個社區豆腐坊，特別的是，來這裡看書配的不是咖啡，而是香醇濃郁的豆漿，吸引許多人特地前往體驗，店裡的書籍種類涵蓋文學、藝術、環境、性別、社區營造等議題，店內也經常舉辦各式講座活動，甚至開辦了課輔班。

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第23名：薄霧書店

地址：臺北市中正區羅斯福路三段302號3樓

「薄霧」的諧音是「博物」，這裡不只是一間書店，更是個小型雜誌博物館，在這裡可以找到以設計、生活風格為主題的各種雜誌期刊，店主是個雜誌達人，花費許多心血四處蒐集許多已停刊的雜誌，有些二、三十年前的雜誌還是託朋友遠渡重洋帶回來的，為的就是和同好與讀者們分享這些美麗的舊物。

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第21名：信鴿法國書店 Librairie Le Pigeonnier

地址：台北市中山區松江路97巷9號

「信鴿法國書店」是法國文化部國家圖書中心認證的法語指標性書店，書架上滿滿都是來自法國的文學書籍，無論是專業書籍、工具書、兒童繪本、精品時尚，還是古典文學、現代文學，對於喜愛法國文學的人而言，這裡完全就是一個美好的天堂，除了進口書之外，這裡也有各式各樣的明信片設計印刷、進口羅浮宮精品甚至是版畫，是一家非常有風味的獨立書店。

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第17名：見書店 Sea To See Bookafé

地址：基隆市仁愛區仁二路236號

見書店被封為「基隆最美文青書店」，架上陳列各式各樣關於基隆與海洋的書籍，還有以台灣、海洋及環保為主題的特色選物，輕工業風格的裝潢十分清爽明亮，讓人一踏進這個空間就會自然而然地放鬆心情，這裡不只是一間書店，還結合了咖啡廳，而且沒有限制時間，讓人可以沒有負擔的找到一本好書、品嚐一杯好咖啡，悠閒自在地度過一個午後。

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第13名：或者 Or Book Store

地址：新竹縣竹北市文興路一段123號

位於新瓦屋客家文化保存區「或者 Or Book Store 」，一樓的部分是書店和閱讀區，在這裡有超過8000本的書，大致上分為六大類，閱讀區可以輕鬆自在地或臥或坐，和一本好書一起享受美好的時光，二樓則是蔬食咖啡廳，可以享用到蛋奶素的餐點、手沖咖啡和甜點蛋糕。

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image source: chloe210557

第9名：晴耕雨讀小書院 Readlander Lifestyle Bookstore

地址：桃園市龍潭區福龍路二段169巷181弄30衖90號

晴耕雨讀是一間位在田中央的小書院，老闆把店裡打造得十分溫馨療癒，主要展售生活風格相關書籍，還有一些明信片與獨立刊物，這些書都是老闆精挑細選的，也經常會在FB上分享新進書籍給網友們參考，在裡面閱讀一本本精挑細選的書會感到非常舒心，看累了還可以抬頭看看窗外的田野景緻。

第3名：青鳥書店

地址：台北市中正區八德路一段1號2樓

青鳥書店創辦人蔡瑞珊每開一間書店就會引起熱烈討論，位在華山的「華山青鳥」是第一間店，之後還有開在孫立人行館的「南國青鳥」、以建築設計為主題的「文心藝所青鳥」、大稻埕的「青鳥居所」，最具話題性的則是標榜「會消失的書店」，只開180天的「和平青鳥」，近期的「森大青鳥」則是台北市中心唯一的森林書店。

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第2名：女書店

地址：台北市大安區新生南路三段56巷7號2樓

1994年成立的女書店，是華文地區第一家女性主義、有同志書籍專區的書店，他們的選書原則是「女人寫、寫女人、為女人寫」，在這裡不只可以閱覽到女性主義專書，還會發現這家書店承載台灣婦女運動的脈絡，是性別平權意識的重要精神指標。

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第1名：銅鑼灣書店 Causeway Bay Books

地址：台北市中山區南京西路5-1號10F

原本位於香港島銅鑼灣駱克道的銅鑼灣書店，店裡除了普通藝文、歷史書籍外，還能在這裡找到不少在中國大陸無法出版發售的政治禁書，許多遊客會專程到這裡購買，因此成為中國政府的眼中釘，歷經了股東員工失蹤、書店被清空等風波後，老闆林榮基去年將銅鑼灣書店遷來台灣，在台北中山區重新開幕，表示：「銅鑼灣書店在香港做不到的事，或被禁止的事，將在自由的台灣，進行下去。」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月08日至2020年11月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『獨立書店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」