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500趴／來變美！Meeta、藝群、MEKO美妝、無限奇肌齊聚

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
醫學美容品牌的藝群，平價、專業且適合東方人的保養品，活動現場更有不一樣的優惠。記者劉小川／攝影
醫學美容品牌的藝群，平價、專業且適合東方人的保養品，活動現場更有不一樣的優惠。記者劉小川／攝影

由「500輯」舉辦，2020年底最有質感的戶外派對「500趴」，今天（11月7日）在台北101水舞廣場盛大舉辦，現場有不少知名店家、歌手演唱，包括RAW、冠軍麵包陳耀訓與Sinasera 24聯名、春池玻璃與興波咖啡聯名等，更有魏如萱、張震嶽等演唱，也有美妝業者出攤，讓逛500趴的人，也能變得美麗，也能讓生活充滿各種香氛，500趴到今晚8點，快點出門來逛逛。

香氛品牌Meeta在500趴上，帶來2020年最新擴香儀、6款熱銷精油，而且玩精油小遊戲，就能扭蛋抽獎，消費滿500元可獲得抽獎券，最大獎市值5,000元（晚間8點開獎）。現場吸引不少人搶聞香味，感受生活的美好。

打造醫學美容品牌的藝群，由皮膚科醫師王正坤創立，以平價、專業且適合東方人的保養品為主，現場可以體驗DR.藝群保養品，並能透過包裝上的成分，對照每種成分，對皮膚帶來的效用。

MEKO美妝是個愛地球的美妝品牌，商品不做動物實驗，且經過嚴格認證，只要到MEKO美妝攤位進行MEKO美妝臉書粉絲團按讚，送素顏霜乙個，拿MEKO秋冬超主流底妝拍照，上傳FB與IG，搭配指定標記，送粉底液3ml；另外還有聖誕交換禮物特惠組只有在「500趴」有的暖心價格690元。

保養品牌無限奇肌，要讓大家開始學會凍齡，現場到攤位追蹤按讚無限奇肌的FB與IG、公開打卡分享攤位或商品照，標記官方帳號與指定內容，可獲得價值1,999元創業分享課程券一張；現場還有消費滿1,680元抽 IPhone12 128GB(12月11日粉絲專頁直播開獎)。

愛地球的美妝品牌MEKO當然有限定聖誕交換禮物特惠組快來搶購。記者劉小川／攝影
愛地球的美妝品牌MEKO當然有限定聖誕交換禮物特惠組快來搶購。記者劉小川／攝影
保養品牌無限奇肌除了當日的特惠活動外，還能抽IPhone12手機喔。記者劉小川／攝影
保養品牌無限奇肌除了當日的特惠活動外，還能抽IPhone12手機喔。記者劉小川／攝影
香氛品牌Meeta在500趴上用香氣帶領你進入美好生活。記者劉小川／攝影
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