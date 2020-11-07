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500趴／日常生活攤位 玩遊戲抽洗手乳、咖啡一年份

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
「華南金融集團」推出轉盤遊戲，獎品包括捲捲矽水瓶、拉拉熊微波透明便當盒等。記者陳立凱／攝影
「華南金融集團」推出轉盤遊戲，獎品包括捲捲矽水瓶、拉拉熊微波透明便當盒等。記者陳立凱／攝影

由「500輯」首次主辦的質感派對「500趴」今（11/7）天在台北101水舞廣場盛大登場，在「世代混搭、質感重擊」的主題中，持續1個半月於社群發酵，現場齊聚36個質感攤位、3組藝術家快閃活動，包括華南金融集團、華南銀行SnY App星際任務體驗、大金冷氣、舒適牌、7-ELEVEN愛的行動咖、欣樂樂愛思&獅美露等生活品牌，都一同共襄盛舉。

「華南金融集團」攤位推出轉盤遊戲，獎品包括捲捲矽水瓶、拉拉熊微波透明便當盒、超商咖啡兌換券等，相當討喜；「華南銀行SnY App星際任務體驗」則是主推SnY（Smart and Young）數位帳戶，針對年輕人的消費習慣，帶來更便捷的開戶手續，在現場只要準備雙證件，即可立即開戶，可享每月轉帳前5次免手續費、優惠利息等專案，朝向吸引年輕人目光的活動，現場還推出「小n揪朋友」，在臉書或IG打卡標記活動、1位朋友，並加入華南銀行IG，就可以獲得發財水1瓶。

於「舒適牌」攤位加臉書好友，立馬獲得折疊購物袋或手機支架，現場購買男性刮鬍刀新款即贈輕便刮鬍刀，女性則是買除毛刀送修眉刀。

「欣樂樂愛思&獅美露」現場玩活動就可獲得洗手乳、暖暖包或便條紙等生活小物，由於遊戲快速免排隊、人人有獎，也相當有人氣。

「7-ELEVEN愛的行動咖」只要現場公益捐款，不限金額都可獲得耶加雪夫精品咖啡掛耳包1包，此外，追蹤「7-ELEVEN把愛找回來」的IG，可以現場獲得小餅乾；最大獎項則是參加網路「超級正面金句」投票，有機會獲得7-ELEVEN一整年份的免費咖啡。

「大金冷氣」則是相當貼心的提供了一個有座椅的小天地，讓現場民眾可以有透透氣、吹吹風的地方，歇腳同時也和大金娃娃合照。「500趴」活動自上午11點開始，將進行到晚間8點，並有魏如萱、張震嶽、吳卓源、美秀樂團、動力火車等現場演唱。

「大金冷氣」貼心提供了有座椅的空間，讓民眾有個透透氣、吹吹風的地方。記者陳立凱／攝影
「大金冷氣」貼心提供了有座椅的空間，讓民眾有個透透氣、吹吹風的地方。記者陳立凱／攝影
「欣樂樂愛思&獅美露」現場玩活動就可獲得洗手乳、暖暖包或便條紙等小物。記者陳立凱／攝影
「欣樂樂愛思&獅美露」現場玩活動就可獲得洗手乳、暖暖包或便條紙等小物。記者陳立凱／攝影
「華南銀行SnY App星際任務體驗」主推現場快速申辦SnY數位帳戶。記者陳立凱／攝影
「華南銀行SnY App星際任務體驗」主推現場快速申辦SnY數位帳戶。記者陳立凱／攝影
「7-ELEVEN愛的行動咖」只要現場公益捐款，不限金額都可獲得耶加雪夫精品咖啡掛耳包。記者陳立凱／攝影
「7-ELEVEN愛的行動咖」只要現場公益捐款，不限金額都可獲得耶加雪夫精品咖啡掛耳包。記者陳立凱／攝影
「舒適牌」加好友立馬獲得折疊購物袋或手機支架。記者陳立凱／攝影
「舒適牌」加好友立馬獲得折疊購物袋或手機支架。記者陳立凱／攝影
「大金冷氣」可以歇歇腳或是和大金娃娃拍照。記者陳立凱／攝影
「大金冷氣」可以歇歇腳或是和大金娃娃拍照。記者陳立凱／攝影

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