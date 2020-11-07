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插畫家馬來貘「人面海豹」照 比巴黎世家走更前面！？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Cherng在自己的IG不定時會發表「人面海豹」系列照片，主打海豹肢體+面無表情+各種突兀的場景，是他的粉絲最愛的系列之一。圖／摘自IG
Cherng在自己的IG不定時會發表「人面海豹」系列照片，主打海豹肢體+面無表情+各種突兀的場景，是他的粉絲最愛的系列之一。圖／摘自IG

時尚品牌BALENCIAGA（巴黎世家）經常在官方IG發表有趣的照片，無論是造型或是場景都常幽默到讓人會心一笑，像是之前就曾出現過模特兒躺在巨大的高跟鞋裡、宛如哈哈鏡裡反射的扭曲肢體、無頭人等等，滿滿的創意。不過最近他們po出的一張海邊穿搭照被台灣知名馬來貘插畫家Cherng發現跟他標誌性的「人面海豹」系列照片非常相似，有趣的巧合瞬間引發網友熱議。

以馬來貘角色走紅的插畫家Cherng，在自己的IG不定時會發表「人面海豹」系列照片，主打海豹肢體+面無表情+各種突兀的場景，是他的粉絲最愛的系列之一。

昨天他在限時動態發表BALENCIAGA的一張秋冬系列穿搭照，並搭配自己的「人面海豹」照片，兩張照片剛好都搭配了海景，巧到讓他驚呼自己「比巴黎世家走得更前面」。

Cherng在自己的IG不定時會發表「人面海豹」系列照片，主打海豹肢體+面無表情+各種突兀的場景，是他的粉絲最愛的系列之一。圖／摘自IG
Cherng在自己的IG不定時會發表「人面海豹」系列照片，主打海豹肢體+面無表情+各種突兀的場景，是他的粉絲最愛的系列之一。圖／摘自IG
Cherng在自己的IG不定時會發表「人面海豹」系列照片，主打海豹肢體+面無表情+各種突兀的場景，是他的粉絲最愛的系列之一。圖／摘自IG
Cherng在自己的IG不定時會發表「人面海豹」系列照片，主打海豹肢體+面無表情+各種突兀的場景，是他的粉絲最愛的系列之一。圖／摘自IG
Cherng在自己的IG不定時會發表「人面海豹」系列照片，主打海豹肢體+面無表情+各種突兀的場景，是他的粉絲最愛的系列之一。圖／摘自IG
Cherng在自己的IG不定時會發表「人面海豹」系列照片，主打海豹肢體+面無表情+各種突兀的場景，是他的粉絲最愛的系列之一。圖／摘自IG
Cherng在自己的IG不定時會發表「人面海豹」系列照片，主打海豹肢體+面無表情+各種突兀的場景，是他的粉絲最愛的系列之一。圖／摘自IG
Cherng在自己的IG不定時會發表「人面海豹」系列照片，主打海豹肢體+面無表情+各種突兀的場景，是他的粉絲最愛的系列之一。圖／摘自IG
BALENCIAGA日前po出的一張海邊穿搭照被台灣知名馬來貘插畫家Cherng發現跟他標誌性的「人面海豹」系列照片非常相似，有趣的巧合瞬間引發網友熱議。圖／摘自IG
BALENCIAGA日前po出的一張海邊穿搭照被台灣知名馬來貘插畫家Cherng發現跟他標誌性的「人面海豹」系列照片非常相似，有趣的巧合瞬間引發網友熱議。圖／摘自IG

巴黎 插畫家

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