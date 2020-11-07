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500趴／藝術家駐點快閃 「似顏繪」攤位人氣爆棚

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
BaNAna阿蕉透過色鉛筆細緻溫柔的筆觸快速完成了充滿手感溫度的似顏繪創作。記者黃筱晴／攝影
BaNAna阿蕉透過色鉛筆細緻溫柔的筆觸快速完成了充滿手感溫度的似顏繪創作。記者黃筱晴／攝影

由「500輯」主辦的「500趴」今早於台北101水舞廣場盛大展開，號召30個品牌齊聚現場，包含飲食、手作、遊樂到藝術家似顏繪，下午還有包括金曲歌后魏如萱、動力火車、吳卓源、張震嶽等重量級歌手的華麗演出。11點活動開始前已聚集不少民眾排隊，是愛逛市集的人絕不能錯過的好吃、好玩、好聽派對。

官方書報攤也邀請曾為「500輯」繪製封面的插畫藝術家至現場駐點快閃，由「BaNAna阿蕉」打頭陣

與「小高潮色計事務所」於今日17時前於入口處書報攤免費似顏繪駐點，17時之後藝術家陳青琳也將快閃500趴，邀請路過大小朋友一起在圖紙上進行集體創作，感受世代混搭的衝擊樂趣。

早上首位駐點藝術家BaNAna阿蕉的創作特色為童趣、幽默詼諧、手感溫度的手繪線條，過程中與民眾就像朋友般親切互動，在聊天過程抓住神韻快速完成惟妙惟肖的似顏繪創作。

一大早就從新店特別帶著媽媽過來參加「500趴」的Naomi，原本的目標是市集限定果醬女王柯亞攜手嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店的限定組合，但一入場看到似顏繪攤位就被吸引，且本來就對BaNAna阿蕉的作品有印象，特別喜歡他用線條勾勒個人特色的意象感，非常滿意作品呈現的溫柔手感。

BaNAna阿蕉的似顏繪開攤半小時即登記額滿，想要參加下午場的民眾可得把握機會。

BaNAna阿蕉的創作特色為童趣、幽默詼諧、手感溫度的手繪線條。記者余承翰／攝影
BaNAna阿蕉的創作特色為童趣、幽默詼諧、手感溫度的手繪線條。記者余承翰／攝影
「500趴」插畫藝術家至現場駐點快閃，由「BaNAna阿蕉」打頭陣。記者余承翰／攝影
「500趴」插畫藝術家至現場駐點快閃，由「BaNAna阿蕉」打頭陣。記者余承翰／攝影

藝術家 快閃 女王

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