500趴／藝術家駐點快閃 「似顏繪」攤位人氣爆棚

由「500輯」主辦的「500趴」今早於台北101水舞廣場盛大展開，號召30個品牌齊聚現場，包含飲食、手作、遊樂到藝術家似顏繪，下午還有包括金曲歌后魏如萱、動力火車、吳卓源、張震嶽等重量級歌手的華麗演出。11點活動開始前已聚集不少民眾排隊，是愛逛市集的人絕不能錯過的好吃、好玩、好聽派對。

官方書報攤也邀請曾為「500輯」繪製封面的插畫藝術家至現場駐點快閃，由「BaNAna阿蕉」打頭陣

與「小高潮色計事務所」於今日17時前於入口處書報攤免費似顏繪駐點，17時之後藝術家陳青琳也將快閃500趴，邀請路過大小朋友一起在圖紙上進行集體創作，感受世代混搭的衝擊樂趣。

早上首位駐點藝術家BaNAna阿蕉的創作特色為童趣、幽默詼諧、手感溫度的手繪線條，過程中與民眾就像朋友般親切互動，在聊天過程抓住神韻快速完成惟妙惟肖的似顏繪創作。

一大早就從新店特別帶著媽媽過來參加「500趴」的Naomi，原本的目標是市集限定果醬女王柯亞攜手嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店的限定組合，但一入場看到似顏繪攤位就被吸引，且本來就對BaNAna阿蕉的作品有印象，特別喜歡他用線條勾勒個人特色的意象感，非常滿意作品呈現的溫柔手感。