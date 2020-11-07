500趴／人氣紅不讓 500趴美食成為信義區亮點

由「500輯」主辦、2020年秋末最受矚目盛會「500趴」今天在台北101水舞廣場登場。結合華麗音樂組合、藝術策展、獨家美食、藝術家快閃等多元策展濃縮於一日，在獨家美食上更堪稱是一時之選，也讓500趴美食成為信義區的一日限定亮點。

其中，世界麵包大賽冠軍陳耀訓與台東Sinasera 24主廚楊柏偉攜手推出的「海味刈包」、Simple Kaffa興波咖啡團隊聯手新竹春池玻璃聯手合作限量杯組，強強聯手的跨界合作，在活動正式開始前就已經聚集大量排隊人潮。

2017年拿下世界麵包大賽冠軍的陳耀訓，與曾在米其林三星餐廳工作、後來選擇在台東長濱做Fine Dining的Sinasera 24主廚楊柏偉，兩位首次以共創形式參與市集，並將「世代混搭」主題味覺化，推出充滿特色的「海味刈包」。

「海味刈包」以有機野薑花磨成粉加入麵團揉合發酵，選用膠質豐富如豬腳口感的台東旗魚尾，製成海味三層肉，當季磨碎的南瓜籽取代一般花生粉灑在魚肉上，碰撞出令人玩味的新鮮滋味。

陳耀訓表示，很開心能夠參加首次舉辦的「500趴」，特別是整個活動呈現出來的活潑氛圍，都讓團隊相當開心，有參加派對的興奮感。另外也因為是首次嘗試與餐點來跨界合作，所以整個過程都相當新鮮有趣，也期待今天為信義區帶來不同滋味。

「海味刈包」的魅力，更是在活動還沒正式開始前就吸引排隊人潮。來自台北的陳小姐說，之前就聽過Sinasera 24，但一直沒機會前往品嘗，所以第一攤就特別鎖定，也很期待「500趴」的其他美食和音樂表演。

台灣首位在世界冠軍咖啡師大賽（WBC）奪冠的吳則霖所帶領的Simple Kaffa興波咖啡團隊，也是「500趴」攤位的亮點之一，現場除了販售特調咖啡外，還為了本次活動推出兩款限定創意飲品，更聯手新竹春池玻璃聯手合作限量杯組，同樣吸引不少死忠粉絲前來，短短1個多小時就賣出將近百杯咖啡。